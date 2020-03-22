"Точно нужно доигрывать": лидер Динамо выступил против досрочного завершения сезона в УПЛ
Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук выступил против досрочного завершения сезона украинской Премьер-лиги из-за пандемии коронавируса.
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Футболиста цитирует dynamo.kiev.ua.
"Думаю, что чемпионат Украины точно нужно доигрывать, учитывая то, в какой момент он был остановлен. Другое дело, в каком формате и в какие сроки. Возможно, нужно провести остаток первенства в сокращенной форме.
Но завершать чемпионат в его текущей точке точно нельзя. И я объясню, почему. Дело тут совершенно не в том, что "Динамо" сейчас занимает третье место. Решение о досрочном завершении чемпионата если и нужно было принимать, то после первого этапа первенства", - заявил Сидорчук.
По мнению полузащитника, момент для досрочного завершения сезона уже был упущен:
"Приостановка УПЛ после первого этапа выглядела бы логичным и, главное, справедливым по отношению ко всем командам решением. Но такое решение принято не было.
А принимать его сейчас, когда был сыгран первый тур второго этапа, считаю, неправильно. Необходима формула доигровки первенства".
УПЛ была остановлена из-за пандемии коронавируса после 23-го тура, который стал первым после разделения турнирной таблицы на две шестерки команд.
УНИАН ранее публиковал результаты 23-го тура и турнирную таблицу УПЛ.