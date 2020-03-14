Чемпионат Украины по футболу могут остановить: названа дата

УПЛ примет решение после консультации с УЕФА.

Чемпионат Украины по футболу может быть приостановлен на следующей неделе.

Об этом сообщают "Футбол NEWS".

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Данное решение может быть принято 17 марта после того, как УПЛ проконсультируется по вопросу остановки турнира с УЕФА.

Напомним, в связи с введением карантина в Украине ранее было принято решение о том, что 23-й и 24-й туры УПЛ пройдут при пустых трибунах. В случае остановки чемпионата 24-й тур будет отложен.

Ранее УНИАН опубликовал расписание матчей 23-го тура чемпионата Украины.