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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 23-го тура

09:27, 14 марта 2020
Футбол
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Шахтер будет играть в Запорожье / фото: ФК Шахтер

Все матчи этого тура пройдут при пустых трибунах из-за карантина в Украине.

Расписание трансляций

14 марта

14.00. "Львов" - "Карпаты"

Трансляция: "Футбол 2"

17.00. "Александрия" - "Колос"

Трансляция: "Футбол 2"

17.00. "Днепр-1" - "Мариуполь"

Трансляция: УНИАН ТВ

15 марта

14.00. "Заря" - "Шахтер"

Трансляция: УНИАН ТВ

17.00. "Динамо" - "Десна"

Трансляция: "2+2"

19.30. "Олимпик" - "Ворскла"

Трансляция: "Футбол 1"

УНИАН ранее также сообщал о том, что автор трех голов в ворота "Динамо" признан лучшим игроком месяца в УПЛ.

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