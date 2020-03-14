Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 23-го тура
09:27, 14 марта 2020Футбол
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"Шахтер" будет играть против "Зари", а "Динамо" примет четвертую команду УПЛ.
Шахтер будет играть в Запорожье / фото: ФК Шахтер
14 марта стартует второй этап чемпионата Украины. Матчи 23-го тура пройдут в субботу и воскресенье.
Все матчи этого тура пройдут при пустых трибунах из-за карантина в Украине.
Расписание трансляций
14 марта
14.00. "Львов" - "Карпаты"
Трансляция: "Футбол 2"
17.00. "Александрия" - "Колос"
Трансляция: "Футбол 2"
17.00. "Днепр-1" - "Мариуполь"
Трансляция: УНИАН ТВ
15 марта
14.00. "Заря" - "Шахтер"
Трансляция: УНИАН ТВ
17.00. "Динамо" - "Десна"
Трансляция: "2+2"
19.30. "Олимпик" - "Ворскла"
Трансляция: "Футбол 1"
УНИАН ранее также сообщал о том, что автор трех голов в ворота "Динамо" признан лучшим игроком месяца в УПЛ.
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