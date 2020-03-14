Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 23-го тура

"Шахтер" будет играть против "Зари", а "Динамо" примет четвертую команду УПЛ.

14 марта стартует второй этап чемпионата Украины. Матчи 23-го тура пройдут в субботу и воскресенье. Все матчи этого тура пройдут при пустых трибунах из-за карантина в Украине. Расписание трансляций 14 марта 14.00. "Львов" - "Карпаты" Трансляция: "Футбол 2" 17.00. "Александрия" - "Колос" Трансляция: "Футбол 2" 17.00. "Днепр-1" - "Мариуполь" Трансляция: УНИАН ТВ 15 марта 14.00. "Заря" - "Шахтер" Трансляция: УНИАН ТВ 17.00. "Динамо" - "Десна" Трансляция: "2+2" 19.30. "Олимпик" - "Ворскла" Трансляция: "Футбол 1" УНИАН ранее также сообщал о том, что автор трех голов в ворота "Динамо" признан лучшим игроком месяца в УПЛ.

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