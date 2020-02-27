Шахтер в ярком матче прошел Бенфику в Лиге Европы

"Горняки" преодолели стадию 1/16 финала, сыграв вничью в Лиссабоне.

Донецкий "Шахтер" сумел пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. По сумме двух встреч "горняки" прошли лиссабонскую "Бенфику".

После домашней победы со счетом 2:1 "Шахтер" сыграл вничью в Лиссабоне.

"Бенфика" доминировала в дебюте встречи и быстро вышла вперед. На 9-й минуте Пицци вошел в штрафную и бильярдным ударом отправил мяч в дальний угол ворот.

"Шахтеру" удалось моментально отыграться - Додо прострелил во вратарскую, где Жуниор Мораес боролся с двумя соперниками, и мяч влетел в сетку от Рубена Диаша.

Защитник "Бенфики" в первом тайме забил не только в свои ворота, но и в чужие - на 36-й минуте он отправил мяч в сетку ударом головой после подачи с углового.

Уже в дебюте второго тайма грубая ошибка Николая Матвиенко привела к третьему голу "Бенфики", но "Шахтер" тут же ответил - Тарас Степаненко головой замкнул навес от угла поля.

На 71-й минуте "горняки" забили еще раз - на этот раз отличился Алан Патрик, который поставил точку в игре.

"Бенфика" - "Шахтер" - 3:3 (первый матч - 1:2)

Голы: Пицци, 9, Рубен Диаш, 36, Рафа Силва, 47 - Рубен Диаш, 12 (автогол), Степаненко, 49, Алан Патрик, 71

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферру, Шикинью (Сеферович, 67), Таарабт, Рафа Силва, Вайгль, Пицци (Жота), Диего Соуза (Винисиус, 79)

"Шахтер": Пятов, Додо, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Тайсон (Коноплянка, 86), Марлос (Тете, 62), Степаненко, Алан Патрик (Хочолава, 90+2), Маркос Антонио, Мораес

Жеребьевка 1/8 финала состоится 28 февраля.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Бенфика" - "Шахтер".