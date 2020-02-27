Бенфика - Шахтер: онлайн матча Лиги Европы

Чемпион Украины провел второй поединок против португальцев.

27 февраля донецкий "Шахтер" играл на выезде с португальской "Бенфикой" в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы. Матч прошел на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Бенфика - Шахтер.

Лига Европы, 1/16 финала, второй матч

Бенфика - Шахтер - 3:3 (первый матч - 1:2)

Голы: Пицци, 9, Рубен Диаш, 36, Рафа Силва, 47 - Рубен Диаш, 12 (автогол), Степаненко, 49, Алан Патрик, 71

Бенфика: Влаходимос, Гримальдо, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферру, Шикинью (Сеферович, 67), Таарабт, Рафа Силва, Вайгль, Пицци (Жота), Диего Соуза (Винисиус, 79)

Шахтер: Пятов, Додо, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Тайсон (Коноплянка, 86), Марлос (Тете, 62), Степаненко, Алан Патрик (Хочолава, 90+2), Маркос Антонио, Мораес

Онлайн-трансляция матча

90+4 - Матч закончен! 3:3! "Шахтер" выходит в 1/8 финала!

90+2 - И третья замена у "горняков". Хочолава вместо Патрика.

90 - Четыре минуты добавлено.

87 - Коноплянка уже успел заработать желтую карточку

86 - Замена у "Шахтера". Коноплянка поменял Тайсона.

85 - Винисиус пробил головой, но прямо в руки Пятову.

83 - Тайсон получил "горчичник" за грубую игру.

79 - Двойная замена у хозяев. Диего Соузу поменял Винисиус, а Жота вышел вместо Пицци.

74 - Еще удар от "Шахтера", но Тете не попадает в створ.

71 - ГОООООООООООООЛ! "Шахтер" забивает третий мяч - 3:3! Алан Патрик после рикошета от защитника с отскоком от газона из центра штрафной отправил мяч в сетку! И "Бенфике" теперь нужно забивать два гола!

70 - Счет пока устраивает "Шахтер", но играть еще прилично...

68 - Позволили "горняки" сопернику пробить головой после подачи со стандарта, но Сеферович в створ не попал.

67 - У хозяев замена. Шикинью уступил место на поле Сеферовичу

66 - Какой момент у "Шахтера"! Тайсон мог забивать, но из центра штрафной не пробил голкипера! Исмаили добил в крестовину, но уже из офсайда.

65 - Тайсон на силу пробил с дальнего штрафного и попал в стенку.

62 - Первая замена у "Шахтера". Тете выходит вместо Марлоса.

57 - Кривцов пришел на стандарт и пробил головой после навеса Марлоса - Влаходимос забрал мяч.

54 - Момент у "Шахтера". Тайсон и Марлос классно разыграли мяч, но Маркос Антонио не попал в ворота после паса Марлоса.

50 - Желтая карточка для Рафы Силвы за разговоры.

49 - ГОООООООООООООЛ! И "Шахтер" отвечает! 2:3 для "горняков". Степаненко забил головой после подачи углового.

47 - ГОЛ! "Бенфика" забивает третий мяч - 3:1. Матвиенко отдавал в штрафную на Пятова, но ошибся и подарил мяч сопернику. Пятов начал прессинговать Диего Соузу, тот отпасовал назад на Рафу Силву, который и нанес прицельный удар.

46 - Начался второй тайм!

45+2 - Перерыв! "Шахтер" уступает со счетом 1:2.

45+1 - Штрафной заработали "горняки", но удар головой после навеса у Мораес толком не получился.

43 - Исмаили предупрежден - выставил локоть в верховой борьбе.

41 - Диего Соуза вышел на ударную позицию и низом пытался наравить мяч в дальний - Пятов на месте.

40 - Едва не потеряли мяч "горняки" у своей штрафной под прессингом соперника при перепасовке.

36 - ГОЛ! "Бенфика" выходит вперед - 2:1. Рубен Диаш нанес точный удар головой после подачи с углового. Счет по сумме двух встреч сравнялся.

34 - Додо споткнулся и не сумел прострелить от лицевой линии. Активен бразилец на правом фланге.

33 - 1:1 на табло к этой минуте. Счет, который устраивает "Шахтер".

28 - "Шахтер" забрал мяч себе и даже в какой-то момент почти всем составом перешел на половину поля соперника.

24 - Марлос принял мяч в штрафной "Бенфики", пытался пробить в дальний, но защитник все прочитал и удар заблокировал.

23 - Неточным ударом завершился угловой у ворот "Шахтера".

22 - Матвиенко напряг Пятова, пытаясь прервать передачу соперника. Мяч едва не полетел в створ, голкиперу пришлось прыгнуть, чтобы проконтролировать ситуацию.

20 - Штанга! Мораес сделал заброс на Исмаили, который оказался на правом фланге атаке. Бразилец вышел на ворота и с острого угла пытался переиграть вратаря, который коснулся мяча, после чего тот попал в штангу и улетел на угловой.

18 - Немного успокоилась игра после того, как "Шахтер" сравнял счет. "Бенфика" владеет преимуществом, но без остроты в последние минуты.

12 - ГОООООООООЛ! "Шахтер" забивает на выезде - 1:1! Додо на правом фланге получил пас из глубины, прострелил в центр штрафной, где Мораес боролся сразу с двумя соперниками, и мяч влетел в сетку от руки игрока "Бенфики". После VAR арбитр засчитал взятие ворот.

10 - При таком результате, напомним, дальше проходит "Бенфика". Так что "Шахтеру" теперь обязательно нужно забивать.

9 - ГОЛ! Доминировала "Бенфика" и быстро вышла вперед - 1:0. Пицци вошел в штрафную и бильярдным ударом положил мяч в дальний угол.

8 - И снова опасно у ворот "Шахтера". Диаш выскочил из-за спин защитников и в касание пытался замкнуть подачу метров с шести - рядом со штангой.

8 - Момент! Еще один корнер заработала "Бенфика", и после подачи дошло до удара. Таарабт пробивал, но Исмаили успел подставить ногу.

7 - Первый удар в створ ворот "Шахтера". Диего Соуза пробивал, Пятов без проблем забрал мяч.

6 - "Шахтер" впервые выбрался в атаку, но прострел Исмаили оказался неточен.

2 - "Бенфика" заработала первый в матче угловой. "Шахтер" отбился.

1 - Матч начался!

Команды уже вышли на поле, звучит гимн Лиги Европы!

Составы команд:

Виктор Коваленко у "горняков" не попал в заявку из-за микротравмы.

"Шахтер" сыграет в выездном сером комплекте формы, но с черными шортами.

Игроки уже на стадионе.

"Шахтер" сыграет сегодня в гостевом комплекте формы серого цвета. "Бенфика" будет в красном.

"Шахтер" совершил традиционную прогулку перед игрой. Даже в Лиссабоне команда встретила фанатов.

Как болельщики встретили «Шахтер» в Лиссабоне?



Прогулка перед матчем Лиги Европы с «Бенфикой». pic.twitter.com/YyOY2zCuzq — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 27, 2020

Видеообзор первого поединка команд в Харькове.

Победа в первом раунде битвы с «Бенфикой» ✅



В четверг – ответная встреча! @EuropaLeague#UELpic.twitter.com/WJy608YAj7 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 24, 2020

"Шахтер" накануне провел тренировку в Лиссабоне.

Готовы в Лиссабоне! Последние приготовления к матчу #БенфикаШахтер в Лиге Европы.



Все фото с тренировки на «Эштадиу ду Бенфика»: https://t.co/DxsAfwPxTB. pic.twitter.com/32gWzceuWe — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 26, 2020

Арена "Эштадиу да Луш", на которой пройдет матч.

Как "горняки" добирались в Португалию.

🇺🇦 Киев ✈ Лиссабон 🇵🇹 Видео из самолета о путешествии команды в Португалию на матч с «Бенфикой».



Узнайте, кто в заявке «Шахтера» на ответный поединок Лиги Европы: https://t.co/NynfNhZ5jV. pic.twitter.com/G6EVIhKRIS — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 25, 2020

Результаты команд в последних пяти матчах

Бруну Лаже, главный тренер "Бенфики":

"Игра будет состоять из разных этапов, и мы должны искать определенные ходы, которые нам позволят идти вперед. Мы знаем, что противостоим очень сильному сопернику, поэтому должны быть так же сильны. "Шахтер" любит контролировать территорию и пространство, но мы должны видеть эти моменты и реагировать на развитие событий с течением времени.

Также Каштру прав, что на нашем стадионе особенная атмосфера. Мы ощущаем ее, когда играем дома, и чувствуем фантастическую поддержку наших фанатов на выезде. Болельщики были с нами всегда - и в хорошие, и в плохие моменты для команды. Важно, чтобы были полные трибуны и эта поддержка".

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

"Шахтер" должен выиграть и пройти дальше. Извините португальцы... Я действительно счастлив вернуться в Португалию, для меня первый опыт играть с другой командой в своей родной стране. Я всегда хочу, чтобы Португалия проходила дальше во всех соревнованиях, но не в этот раз. Сейчас дальше должен идти "Шахтер".

"Бенфика" после серии из 17 побед оказалась в кризисе - команда не могла победить уже в четырех поединках подряд. В промежутке между играми ЛЕ 24 февраля серия без побед была прервана, когда удалось добыть три очка на выезде против "Жил Висенте" (1:0).

У португальцев после дисквалификации вернется Юлиан Вайгль, а из-за проблем со здоровьем продолжают отсутствовать Жардел и Габриэл Пирес.

Бенфика - Шахтер: анонс матча Лиги Европы

Матч на ОСК "Металлист" с "Бенфикой" стал для "Шахтера" первым на официальном уровне с середины декабря. Тем не менее, Луиш Каштру и с помощью товарищеских поединков вывел команду на хороший уровень готовности, результатом чего стала победа над португальцами в Харькове - 2:1.

Перед поездкой в Лиссабон дончане открыли вторую часть сезона в УПЛ, где с большим трудом смогли одолеть "Десну" - 1:0. Дать полноценный отдых лидерам не удалось - Каштру был вынужден выпустить на замену Исмаили, Тайсона и Марлоса, чтобы добыть результат.

У "Шахтера" на поле может вернуться правый защитник Додо, который отбыл дисквалификацию. В лазарете продолжает находиться хавбек Манор Соломон.

"Шахтер" встречался с "Бенфикой" на групповом этапе Лиги чемпионов 2007/08. Тогда в Донецке "горняки" уступили 1:2, а затем победили на выезде - 1:0.

Бенфика - Шахтер: прогноз букмекеров