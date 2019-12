"Все, что я хочу на Рождество": лидер Динамо зажигательно станцевал под легендарный хит (видео)

Виктор Цыганков порадовал подписчиков ярким видео

Один из лидеров киевского "Динамо" Виктор Цыганков продолжает делиться с подписчиками фото и видео своего отдыха на Бали.

В этот раз футболист порадовал поклонников ярким танцем.

На видео Цыганков зажигательно танцует вместе со своей сестрой, а также девушкой, которая находится на заднем плане, сперва под всемирно известный хит Мэрайи Кэри All i want for Christmas", а затем под трек Soulja Boy "Crank that".

"Все, что я хочу на Рождество, это...", - написал Цыганков и добавил смайлы в виде елки, подарка, сердечка и футбольного мяча.

Как сообщал УНИАН, ранее Цыганков показал совместные фото с девушкой на отдыхе в Бали.