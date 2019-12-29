"Все, что я хочу на Рождество": лидер Динамо зажигательно станцевал под легендарный хит (видео)
14:02, 29 декабря 2019Футбол
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Виктор Цыганков порадовал подписчиков ярким видео
Виктор Цыганков отдыхает на Бали / фото: instagram.com/viktortsygankov
Один из лидеров киевского "Динамо" Виктор Цыганков продолжает делиться с подписчиками фото и видео своего отдыха на Бали.
В этот раз футболист порадовал поклонников ярким танцем.
На видео Цыганков зажигательно танцует вместе со своей сестрой, а также девушкой, которая находится на заднем плане, сперва под всемирно известный хит Мэрайи Кэри All i want for Christmas", а затем под трек Soulja Boy "Crank that".
"Все, что я хочу на Рождество, это...", - написал Цыганков и добавил смайлы в виде елки, подарка, сердечка и футбольного мяча.
Как сообщал УНИАН, ранее Цыганков показал совместные фото с девушкой на отдыхе в Бали.
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