"Заряжаемся природной энергией": лидер Динамо Цыганков показал свой отдых с девушкой на Бали (фото)
20:23, 23 декабря 2019Футбол
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Виктор Цыганков отправился в отпуск после осенней части сезона.
Виктор Цыганков на Бали / фото: instagram.com/viktortsygankov
Один из лидеров киевского "Динамо" Виктор Цыганков показал, как проводит свой отпуск в зимнее межсезонье.
Цыганков отдыхает вместе со своей девушкой на острове Бали в Индонезии.
Футболист разместил соответствующие фото в своем аккаунте в Instagram.
"Заряжаемся природной энергией", - написал футболист под одним из фото.
Как сообщал УНИАН, на Бали отдыхает также форвард "Динамо" Артем Милевский.
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