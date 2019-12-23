"Заряжаемся природной энергией": лидер Динамо Цыганков показал свой отдых с девушкой на Бали (фото)

Виктор Цыганков отправился в отпуск после осенней части сезона.

Один из лидеров киевского "Динамо" Виктор Цыганков показал, как проводит свой отпуск в зимнее межсезонье.

Цыганков отдыхает вместе со своей девушкой на острове Бали в Индонезии.

Футболист разместил соответствующие фото в своем аккаунте в Instagram.

"Заряжаемся природной энергией", - написал футболист под одним из фото.

Как сообщал УНИАН, на Бали отдыхает также форвард "Динамо" Артем Милевский.