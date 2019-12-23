цей матеріал доступний українською

"Заряжаемся природной энергией": лидер Динамо Цыганков показал свой отдых с девушкой на Бали (фото)

20:23, 23 декабря 2019
Футбол
323 0
Виктор Цыганков на Бали / фото: instagram.com/viktortsygankov

Цыганков отдыхает вместе со своей девушкой на острове Бали в Индонезии.

Футболист разместил соответствующие фото в своем аккаунте в Instagram.

"Заряжаемся природной энергией", - написал футболист под одним из фото.

Как сообщал УНИАН, на Бали отдыхает также форвард "Динамо" Артем Милевский.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Динамо#Виктор Цыганков