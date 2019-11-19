КДК УАФ 21 ноября рассмотрит дело о расизме в матче Шахтер - Динамо

Ассоциация рассмотрит все доказательства и вынесет наказание виновным.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) 21 ноября рассмотрит дело о проявлении расизма в поединке 14-го тура УПЛ между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" (1:0).

Об этом сообщает Sport Arena.

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КДК УАФ уже получил все материалы дела, включая рапорт арбитра поединка Николая Балакина и офицера безопасности Олега Базая. Кроме того, Комитет изучит все видео, которые зафиксировали скандальный эпизод и находятся в открытых источниках. Также "Шахтер" сможет предоставить свои видеоматериалы.

Капитану "Шахтера" Тайсону грозит дисквалификация на три матча за средний палец, который бразилец показал трибунам. "Динамо" может быть оштрафовано на 250-500 тысяч гривен, если факт расизма будет подтвержден. Кроме того, некоторым фанатам киевлян могут запретить посещать матчи на срок до двух лет.

Также существует вероятность, что "Динамо" будет наказано матчем без зрителей, так как в 2017 году киевский клуб получал аналогичное наказание за баннер "100% білий".

Напомним, матч был остановлен на несколько минут во втором тайме, а капитан "горняков" Тайсон был удален после того, как показал трибунам средний палец в ответ на поведение болельщиков, которые провоцировали легионеров "Шахтера".

УНИАН ранее сообщал о том, что полиция открыла дело по факту проявления расизма на матче "Шахтер" - "Динамо".