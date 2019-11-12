Полиция открыла дело по факту проявления расизма на матче Шахтер - Динамо
Генеральное управление Национальной полиции в Харьковской области открыло уголовное производство по факту проявления расизма болельщиками на трибунах во время матча "Шахтер" - "Динамо" (1:0).
Читайте также"Пора собирать вещи": Тайсон готов покинуть Шахтер после расистского скандала
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
Производство открыто по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".
Правоохранители уже установили, что около 20 фанатов киевского "Динамо" на трибунах ОСК "Металлист" выкрикивали оскорбления в адрес футболистов "Шахтера".
"Полицией принимаются все необходимые меры по установлению и розыску лиц, причастных к преступлению", - говорится в сообщении.
Напомним, матч был остановлен на несколько минут во втором тайме, а капитан "горняков" Тайсон был удален после того, как показал трибунам средний палец.
УНИАН ранее сообщал о том, что FIFPro просит УАФ отменить красную карточку Тайсона в матче с "Динамо".