Полиция открыла дело по факту проявления расизма на матче Шахтер - Динамо

Полицейские будут искать правонарушителей.

Генеральное управление Национальной полиции в Харьковской области открыло уголовное производство по факту проявления расизма болельщиками на трибунах во время матча "Шахтер" - "Динамо" (1:0).

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Производство открыто по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Правоохранители уже установили, что около 20 фанатов киевского "Динамо" на трибунах ОСК "Металлист" выкрикивали оскорбления в адрес футболистов "Шахтера".

"Полицией принимаются все необходимые меры по установлению и розыску лиц, причастных к преступлению", - говорится в сообщении.

Напомним, матч был остановлен на несколько минут во втором тайме, а капитан "горняков" Тайсон был удален после того, как показал трибунам средний палец.

УНИАН ранее сообщал о том, что FIFPro просит УАФ отменить красную карточку Тайсона в матче с "Динамо".