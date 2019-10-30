Динамо - Шахтер: видео трансляция матча Кубка Украины

Команды проведут матч 1/8 финала турнира в Киеве.

30 октября на НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" будет принимать донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины.

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Динамо - Шахтер.

Начало матча - в 19:30.

Динамо - Шахтер: анонс матча Кубка Украины

Киевляне подходят к поединку с дончанами с серией из девяти матчей без поражений (шесть побед). При этом в семи из девяти поединков команда Алексея Михайличенко сохраняла ворота на замке. В прошлом поединке в УПЛ "Динамо" не сумело обыграть "Карпаты" - 1:1.

"Шахтер" - действующий чемпион Кубка Украины. "Горняки" с отрывом от киевлян в 10 очков лидируют в УПЛ, а также ведут борьбу за выход из группы в Лиге чемпионов. В прошлом матче дончане встречались в Премьер-лиге с "Александрией" и не смогли победить - 0:0.

В текущем сезоне "Динамо" и "Шахтер" встречались дважды. В матче за Суперкубок киевляне одержали победу со счетом 2:1, а в поединке первого круга "Шахтер" с таким же счетом победил на выезде.

Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров

Главный арбитр матча - Виктор Копиевский из Кропивницкого.

Кубок Украины, 1/8 финала

Динамо - Шахтер

Онлайн видео трансляция матча

2+2

УНИАН ранее сообщал, что соперник "Динамо" в Лиге Европы сменил главного тренера.