Динамо - Шахтер: видео трансляция матча Кубка Украины
30 октября на НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" будет принимать донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины.
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Динамо - Шахтер.
Начало матча - в 19:30.
Динамо - Шахтер: анонс матча Кубка Украины
Киевляне подходят к поединку с дончанами с серией из девяти матчей без поражений (шесть побед). При этом в семи из девяти поединков команда Алексея Михайличенко сохраняла ворота на замке. В прошлом поединке в УПЛ "Динамо" не сумело обыграть "Карпаты" - 1:1.
"Шахтер" - действующий чемпион Кубка Украины. "Горняки" с отрывом от киевлян в 10 очков лидируют в УПЛ, а также ведут борьбу за выход из группы в Лиге чемпионов. В прошлом матче дончане встречались в Премьер-лиге с "Александрией" и не смогли победить - 0:0.
В текущем сезоне "Динамо" и "Шахтер" встречались дважды. В матче за Суперкубок киевляне одержали победу со счетом 2:1, а в поединке первого круга "Шахтер" с таким же счетом победил на выезде.
Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров
Главный арбитр матча - Виктор Копиевский из Кропивницкого.
Кубок Украины, 1/8 финала
Динамо - Шахтер
Онлайн видео трансляция матча
2+2
УНИАН ранее сообщал, что соперник "Динамо" в Лиге Европы сменил главного тренера.