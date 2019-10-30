Соперник Динамо в Лиге Европы сменил главного тренера

"Лугано" решил уволить Фабио Челестини.

Швейцарский "Лугано", который является соперником "Динамо" по группе Лиги Европы, отправил в отставку главного тренера Фабио Челестини.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Такое решение было принято руководством после поражения в матче чемпионата страны с "Санкт-Галленом" (1:3). "Лугано" занимает предпоследнее место в турнирной таблице внутреннего первенства.

43-летний специалист проработал с командой всего год. Новым главным тренером "Лугано" с 1 ноября станет 56-летний итальянец Маурицио Якобаччи.

В Лиге Европы "Лугано" сумел удержать ничью с "Динамо" (0:0), а второй матч с киевлянами пройдет на "Олимпийском" 12 декабря. В группе B после трех туров швейцарцы занимают последнее место, набрав одно очко.

УНИАН ранее сообщал о том, что легионер "Динамо" раскритиковал клуб за плохую организацию.