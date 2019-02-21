Онлайн-трансляция Айнтрахт - Шахтер - 2:0: Лига Европы УЕФА, 1/16 финала, второй матч

Во Франкфурте состоится решающий матч за выход в 1/8 финала соревнований.

Сегодня во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором местный Айнтрахт будет принимать донецкий Шахтер.

Первая игра, неделю назад в Харькове, завершилась результативной ничьей - 2:2.

Таким образом, в ответном матче горнякам необходима победа или суперрезультативная ничья - начиная от 3:3. В случае повторения результата первого матча будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Матч Айнтрахт - Шахтер начнется в 19.55 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканал Футбол 1.

Добрый вечер!

Вашему вниманию стартовые составы команд.

Айнтрахт Ф: Трапп, Ндика, Хинтереггер, Абраам, да Кошта, Хасебе, Роде, Костич, Гачинович, Йович, Аллер.

Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Бутко, Хочолава, Тайсон, Алан Патрик, Коваленко, Марлос, Мораес, Соломон.

Команды уже на поле. Гимн Лиги Европы потонул в шуме "Коммерцбанк-Арены". Все готово к началу игры.

Отметим, что горняки выступят в запасном комплекте формы - бежевом. Футболисты "Айнтрахта" - в черных цветах.

1. Хозяева начали матч, разыграв мяч в центре поля.

5. Два удара игроков "Айнтрахта" заблокировали гости.

8. В контратаку выбегал "Шахтер", но передачу Марлоса на Тайсона прервал Хинтереггер.

13. Пока гораздо чаще мячом владеет "Шахтер". Горняки испытывают на прочность среднюю линию и оборону хозяев.

15. Мораес оказался в офсайде после массированной атаки "Шахтера".

23. ГОЛ! Йович делает счет 1:0.

24. Данни да Кошта прошел по правому флангу до лицевой линии и вырезал мяч в центр штрафной горняков, откуда Йович, никем неприкрытый, спокойно расстрелял Пятова.

26. Арбитр назначает ПЕНАЛЬТИ в ворота "Шахтера" за игру рукой Матвиенко после удара Роде.

27. ГОЛ! Аллер спокойно бьет в левый от себя угол, а Пятов заваливается в противоположный. 2:0.

30. Еще один убойный момент у "Айнтрахта". Прострел слева - и Аллер мог делать дубль, но не попал по мячу, находясь метрах в пяти от ворот.

32. Мораес жестко играет на чужой половине поля и получает "горчичник". Это уже второе предупреждение у "Шахтера". Пятью минутами ранее аналогичное наказание заработал Матвиенко в том самом моменте с пенальти.

37. Перспективный момент у украинской команды - Тайсон отдавал на оперативное пространство Мораесу, перед ним не было никого. Но арбитр поднял флажок - офсайд.

39. "Шахтер" получил право на штрафной из опасной зоны. А Абрахам получил желтую карточку за игру рукой.

40. Исмаили лупил на силу, но Гачинович самоотверженно бросился под мяч. Ему нужна помощь медиков.

44. Йович хотел забросить мяч в ворота "Шахтера" почти с центра поля, ведь Пятов вышел далеко из ворот, но у него ничего не получилось.

45+1. Бутко из-за линии штрафной пробил по воротам, но удар оказался несильным и мяч легко зафиксировал в руках голкипер.

45+2. Рефери дает свисток об окончании первого тайма как раз во время атаки "Шахтера".

ПЕРЕРЫВ

На фанатов "Шахтера" было совершено нападение во Франкфурте. Подробности тут.

46. Второй тайм стартовал. Замена в составе горняков. Вместо Соломона вышел Майкон.

48. Очень опасный штрафной для "Айнтрахта" после фола Хочолавы, но Гачинович бьет в стенку.

49. Ответная контратака "Шахтера", однако Коваленко, по мнению арбитра, нарушил правила в чужой штрафной.