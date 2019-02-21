На фанатов Шахтера совершено нападение во Франкфурте

Болельщики украинского клуба были атакованы фанатами "Айнтрахта".

Болельщики "Шахтера" были атакованы фанатами Айнтрахта во Франкфурте.

Об этом сообщает Sportarena со ссылкой на Merkurist.de.

По данным источника, три фаната донецкого клуба пострадали во Франкфурте от нападения группы из 15 человек. Один из украинских болельщиков был ранен и доставлен в больницу, второго просто ограбили. Полиция города не сумела задержать нападавших.

За ходом матча "Айнтрахт" - "Шахтер" можно смотреть в онлайн-трансляции на УНИАН.

Первый поединок в Харькове завершился результативной ничьей 2:2