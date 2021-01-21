Бойцы провели обязательную встречу перед реваншем.

Ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье устроили дуэль взглядов перед боем, который состоится в Абу-Даби 23 января.

Звезды UFC провели встречу без шума и суеты. Конор явился на мероприятие в классическом строгом костюме. Стильный лук дополнился очками. Поведение ирландца было умеренным.

Во время самой дуэли взглядов спортсмены имели короткий диалог. После они сделали несколько совместных фото.

Напомним, в сентябре 2014 года Макгрегор нокаутировал Порье. Через два дня американец будет иметь возможность взять реванш.

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Автор: Будрин Артем