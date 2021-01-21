Ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье устроили дуэль взглядов перед боем, который состоится в Абу-Даби 23 января.
Звезды UFC провели встречу без шума и суеты. Конор явился на мероприятие в классическом строгом костюме. Стильный лук дополнился очками. Поведение ирландца было умеренным.
Во время самой дуэли взглядов спортсмены имели короткий диалог. После они сделали несколько совместных фото.
𝐒𝐄𝐕𝐄𝐍 𝐘𝐄𝐀𝐑𝐒 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆.— UFC Europe (@UFCEurope) January 21, 2021
💎 @DustinPoirier vs. 🇮🇪 @TheNotoriousMMA 2️⃣. #UFC257
📺 WATCH LIVE on @BTSport Box Office pic.twitter.com/6JmH3Q7JRG
Напомним, в сентябре 2014 года Макгрегор нокаутировал Порье. Через два дня американец будет иметь возможность взять реванш.
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Жизнь и карьера Конора Макгрегора: главное
- Свой прошлый бой Макгрегор провел против американца Дональда Серроне на UFC 246 и праздновал победу уже в первом раунде.
- Всего в ММА Макгрегор провел 26 боев и одержал 22 победы. В июне текущего года ирландец в третий раз объявил об уходе из смешанных единоборств.
- В августе Конор принял решение официально жениться на девушке, с которой состоял в гражданском браке более десяти лет.
- Ранее Макгрегор шокировал болельщиков, попробовав на вкус пчелу.
- В прошлом году Макгрегора задержали во Франции за попытку сексуального насилия. Позже появились подробности ситуации.
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