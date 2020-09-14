Конор Макгрегор / фото REUTERS

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Подробности сообщил таблоид The Sun.

Инцидент произошел 6 сентября в одном из баров города Кальви. Макгрегор напился, а затем увидел, как одна из посетительниц заведения направилась в туалет.

Спортсмен в окружении телохранителей подошел к женщине и показал ей свои интимные места.

Девушку шокировало поведение Макгрегора. Она отдыхала в Кальве вместе со своим мужем. Позже женщина написала заявление в полицию, а у правоохранительных органов уже есть все материалы, в том числе и запись с камеры наблюдения.

Конор Макгрегор был освобожден после допроса, но дело еще не закрыто, поэтому в ближайшее время может состояться суд, на котором бойцу вынесут приговор.

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Перевод: Данил Слесь