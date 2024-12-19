Главные проблемы - низкая зарплата и избыток бюрократии.

Почти половина украинских учителей хотят уйти из профессии. Чтобы не допустить этого, нужно повысить зарплату педагогам и внести ряд других изменений в законодательство. Об этом в интервью "Украинскому Радио" сообщила образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

"Согласно данным исследования, более 40% учителей в ближайшие 5 лет хотят уйти из профессии. Мы брали интервью у молодых учителей и выясняли, почему они ушли из профессии. Первая причина - это зарплата, которая не привлекает молодежь. Второй проблемой они назвали большое количество отчетов и бумаг и неблагоприятную атмосферу в коллективе. Иногда коллектив школы не принимает молодежь и с этим также нужно работать", - рассказала она.

По словам омбудсмена, чтобы спасти отрасл, ее команда инициирует соответствующие изменения в законодательство и будет добиваться увеличения зарплат для учителей.

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Также Лещик прокомментировала скандальную инициативу по оставлению учеников на повторный год в случае плохих оценок. По ее словам, это касалось только тех детей, которые имеют очень большие пробелы в обучении.

"Эта инициатива была вырвана из общего контекста. Мы действительно имеем огромные образовательные потери, но я предлагаю, чтобы государство выделило субвенцию для компенсирования образовательных потерь путем дополнительных занятий по отдельным предметам, например, по математике или естественным дисциплинам, где мы отстаем больше всего. Сейчас это предложение рассматривается", - заявила она.

Также омбудсмен напоминает о проблеме с учениками, которые возвращаются из других стран, где они учились по другой программе, чем в Украине. Во многих странах школьная программа отстает от украинской на 1-3 года.

"Поэтому признать их оценки невозможно, потому что классы не соответствуют. Такой ребенок, возвращаясь в Украину, понимает, что отстал на год или два и не сможет присоединиться к классу, где дети учились все это время. Поэтому инициатива оставления на повторный год касалась именно этих детей, которые имеют очень большие пропуски в обучении", - заявила Лещик.

Школы в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, на днях образовательный омбудсмен Надежда Лещик сообщила, что школам в Украине могут предоставить право оставлять учеников на второй год обучения. Это может стать возможным, если ребенок очень отстает в учебе. При этом согласие родителей будет не нужно.

Также мы рассказывали, что на фоне непрерывной мобилизации количество мужчин-учителей начало расти, ведь работа учителем дает отсрочку от мобилизации. По данным Министерства образования, в 2023 году в школах в целом было лишь 14% мужчин-педагогов. А уже в 2024-м в некоторых регионах ситуация начала меняться.

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