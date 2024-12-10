Кроме того, предлагается возобновить конкурс на должность директоров школ.

Школам в Украине могут предоставить право оставлять учеников на второй год обучения. Об этом на своей странице в Facebook сообщила образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

Она отметила, что соответствующий вопрос она подняла во время встречи с министром образования и науки Украины Оксеном Лисовым. Среди оснований для оставления ученика на второй год обучения Лещик упомянула наличие начального уровня учебных достижений ребенка, длительного пропуска уроков, отсутствия в течение одного учебного семестра по решению педагогического совета, без согласия родителей.

Кроме того, по словам Лещик, она предложила возобновить конкурс на должность директоров школ, а также предоставить возможность громадам самостоятельно определять дату начала и завершения учебного урока при условии соблюдения продолжительности учебного года, установленной законом.

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Лещик также отметила, что во время встречи удалось достичь общего видения по восстановлению в Украине академической свободы и уменьшением перегрузки педагогических работников учебных заведений. Первым шагом, по ее словам, должно стать уменьшение количества мероприятий для педагогов и учеников, а также принуждения к участию в этих мероприятиях для составления так называемых рейтингов учебных заведений в громадах, областях и в Украине в целом.

Образование в Украине: важные новости

Напомним, что в Украине планируют изменить продолжительность обучения для школьников с 11 до 12 лет. Пилотный проект должен стартовать уже в 2025 году.

Кроме того, по словам заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого, в Украине планируют увеличить стоимость обучения в вузах. По его словам, сейчас государство платит за каждого студента-бюджетника 55-56 тыс. грн ежегодно. Тогда как средняя стоимость контракта на обучение в Украине – 25 тыс. грн.

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