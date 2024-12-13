Мужчина, работая на 0,75 ставки в должности ассистента учителя, может получить отсрочку.

После того, как в мае 2024 года приняли новый закон о мобилизации, количество мужчин-учителей начало расти, ведь он дал возможность получить отсрочку на работе в школе. Однако это может лишь частично улучшить ситуацию с нехваткой педагогических кадров, а проблемы полностью не решит, пишет LIGA.net.

Как рассказала изданию директор школы в Черновцах Людмила Крамина, Закон о мобилизации от 18 мая и право на отсрочку от мобилизации вызвали неожиданный интерес мужчин к учительству.

По данным Министерства образования и науки, в 2023 году в школах было 14% мужчин-педагогов - столько же, как и до этого раньше. А уже в 2024-м в некоторых регионах ситуация начала меняться. Так, в Винницкой области количество мужчин в школах выросло на 11% по сравнению с довоенным периодом. Сумщина также имеет хоть и незначительное, но повышение с 13% до 15%.

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По подсчетам директора из Черновцов, на вакансии в школу еще с весны этого года начало откликаться около 80% мужчин, а до этого было наоборот. "Доходило до смеха. Подходит ко мне секретарь, потому что звонили по поводу вакансии ассистента учителя. Я говорю: дайте угадаю, - мужчина?" - иронизирует директор.

Самая популярная вакансия, по ее словам, - ассистент учителя, для которой не нужно глубоко знать предмет, а только помогать учителю работать с детьми с особыми потребностями. В то же время, работая на 0,75 ставки на этой должности, можно получить отсрочку.

Директор заверила, что всех желающих не берут, ведь допускать к ученикам людей без педагогического образования и умения работать с детьми - "кошмар для директора".

В то же время, пишет издание, мужчины не спасут ситуацию с дефицитом кадров в школах, ведь количество учителей ежегодно уменьшается: за последние два года оно сократилось на 12%, то есть почти на 40 000 педагогов. Если эта тенденция продолжится, к 2030 году дефицит учителей может превысить 366 000 человек.

Особенно влияет на нежелание работать учителем низкая заработная плата. В МОН говорят, что модель изменения системы оплаты труда подготовили, но денег на нее нет.

"Для ее внедрения нужна ориентировочно половина нынешней образовательной субвенции. Из-за первоочередной необходимости обеспечивать войско, найти эти средства сейчас очень сложно. Однако МОН постоянно общается с Министерством финансов Украины и международными партнерами по этому вопросу", - сказали изданию в министерстве.

Оплата труда учителей: последние новости

Кабинет Министров перенес реализацию принятого в июле 2019-го постановления, которое предусматривает увеличение минимального оклада учителей до четырех прожиточных минимумов.

Правительство анонсировало, что с 2025 года учителя будут получать ежемесячные доплаты 1000 грн, а затем - 2000 грн. На эти выплаты предусмотрели 12 миллиардов гривен из средств международной помощи.

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