Минимальный оклад учителей хотят увеличить до четырех прожиточных минимумов.

Кабинет Министров перенес реализацию принятого в июле 2019-го постановления, которое предусматривает увеличение минимального оклада учителей до четырех прожиточных минимумов.

Об этом сообщается в постановлении Кабмина №1286. Теперь реализовать постановление об увеличении зарплат планируется на следующий год после отмены военного положения.

"Остановить с 1 января 2025 г. и до конца календарного года, следующего за годом, в котором прекращено или отменено военное положение, действие постановления Кабинета Министров Украины от 10 июля 2019 г. № 822", – говорится на сайте Кабинета Министров.

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В то же время Кабмин установил для педагогических работников учреждений общего среднего образования ежемесячную доплату за особые условия труда:

С 1 января 2025 года – в размере 1300 грн;

С 1 сентября 2025 года и до конца календарного года, в котором прекратят или отменят военное положение – в размере 2600 грн.

Доплату получат учителя, которые работают в учреждениях государственной и коммунальной формы собственности.

Зарплаты для учителей – что известно

В ноябре министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что обещанная Кабинетом Министров ежемесячная надбавка поступит на всем украинским учителям.

Новое решение не касается педагогов дошкольного и внешкольного образования. Также надбавку не получат преподаватели, которые работают в учреждениях профессионально-технического образования и колледжах.

В Министерстве образования и науки заявили, что работают над тем, чтобы надбавку получали все педагоги.

Напомним, что в октябре стало известно, что за первые полгода этого года средние зарплаты в Украине выросли более чем на 20%. При этом работники сферы образования получают самую низкую зарплату – чуть меньше 14 тыс грн. Самую высокую заработную плату получают финансисты и те, кто работает в сфере IT.

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