Зеленский объяснил, почему разрешили выезжать за границу парням 18-22 лет

Президент считает, что молодежь должна учиться в Украине, чтобы не терялась связь с Родиной.

Президент Владимир Зеленский рассказал, почему сейчас разрешили выезжать из Украины за границу ребятам 18-22 лет. По его словам, принятое решение не имеет никакого влияния на обороноспособность нашего государства. Об этом Зеленский сказал на брифинге журналистам.

"Статистика, которую мы имеем уже два года, ухудшается. Мальчиков, которые заканчивают школу в Украине, становится все меньше и меньше. Провели широкий круг консультаций, прежде всего с военными и педагогами. Нам очень нужно, - если мы хотим сохранить мальчиков-украинцев в Украине, - чтобы они заканчивали здесь школу. И чтобы родители их не вывозили", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что родители начали вывозить подростков, которые еще не закончили здесь школу.

"И это очень плохо. Потому что именно в этот возраст, в старших классах, они теряют связь с Украиной. На сегодня это факт. Если бы речь шла о месяце, двух-трех, мы еще бы думали. Когда мы увидели, что это тенденция серьезная - речь идет уже о тысячах (вывезенных мальчиков - УНИАН) и мы видим нарастание этого вопроса, мы приняли решение", - прокомментировал Зеленский.

По его словам, были проведены консультации с военным командованием относительно этой возрастной группы.

"Этот возраст - университетский, студенческий. Дети могут спокойно закончить школы в Украине, поступать в украинские вузы. И, что важно, заканчивать эти вузы в Украине", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в связи с этим решением не наблюдается никаких массовых выездов юношей из Украины.

"Некоторые люди говорят, что те, кто хотел уехать, уже это сделали. Но мы должны находить в государстве баланс. Не потерять ни образование, ни образовательный уровень наших детей. Не потерять мальчиков, когда они еще в школьном возрасте, а дать возможность им учиться здесь, становиться взрослыми именно в Украине и остаться украинцами", - отметил президент.

По его словам, есть вера в то, что большой процент вернется после войны, но для этого государству "надо работать".

"Если ребенок не закончит школу в родном государстве и выезжает, то он выезжает еще не взрослым человеком. Поэтому риски, что он не вернется, очень высокие. Поэтому и принято такое решение", - пояснил Зеленский.

Выезд юношей 18-22 года - что известно

Как сообщал УНИАН, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев.

26 августа Кабинет Министров Украины обновил правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет им разрешили беспрепятственно выезжать за границу. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей.

На следующий день на сайте Кабинета министров Украины было опубликовано постановление, в котором говорится о внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Согласно документу, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет (включительно) смогут выезжать за границу во время действия военного положения. Разрешение действует со следующего дня после официального опубликования постановления.

Сегодня, 29 августа, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что разрешение для категории граждан Украины- мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выезжать из страны, никоим образом не повлияло на пассажиропоток на государственной границе.

То есть, большого количества граждан этой возрастной категории не прибывало на границу для того, чтобы пересечь пункты пропуска и выехать за пределы нашего государства, уточнил он.

