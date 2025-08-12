Президент сказал, что это поможет молодым людям сохранять связь с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев.

Как отметил глава государства во время выступления на Украинском молодежном форуме "Молодежь здесь", этот вопрос должен быть проработан совместно с военным командованием.

"Я поручил правительству... вместе с военным командованием проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев", - сказал Зеленский.

Видео дня

Он добавил, что сейчас "есть ограничение 18 лет на границе". "Я предлагаю повысить уровень до 22 лет. Чтобы не было ограничений при пересечении", - отметил президент.

Зеленский выразил мнение, что это "положительная правильная история", которая "поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализовать в Украине, прежде всего в Украине, реализоваться в обучении".

Больше новостей о молодежи во время войны

Как сообщал УНИАН, в феврале Министерство обороны Украины запустило контракты для украинцев 18-24 лет, которые предусматривают выплату 1 млн гривен, из которых 200 тысяч выплачиваются сразу, а остальные - во время службы.

Также предусмотрены социальные гарантии, в частности, возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение.

Кроме того, в конце июля Верховная Рада Украины предоставила право военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет учиться в учреждениях высшего образования без отрыва от службы.

Вас также могут заинтересовать новости: