Зеленский поддержал мнение Генсекретаря ООН, что прекращение огня могло бы стать первым шагом к реальному миру.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в телефонном режиме шаги, которые необходимо предпринять для того, чтобы остановить убийства людей в нашей стране, сообщается в Telegram-канале украинского президента.

"Украина готова к встрече на уровне лидеров. Только в таком формате можно обсудить все важнейшие вопросы. Впрочем Россия в ответ только выдвигает новые условия и продолжает агрессию", - написал Зеленский.

Указывается, что Гуттериш отметил, что прекращение огня должно стать первым шагом к реальному миру. Президент Украины поддержал эту позицию.

Также Зеленский выразил благодарность Генсекретарю ООН за четкую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Глава украинского народа добавил, что мир должен восстановить силу международного права и уважение к принципам Устава ООН.

Отмечается, что Гутерриш выразил соболезнования и солидарность со всеми украинскими семьями, которые потеряли своих родных в результате российского обстрела в ночь на 28 августа. Зеленский поблагодарил за поддержку Генерального секретаря ООН и отметил, что это была одна из крупнейших атак России.

Ранее УНИАН сообщал, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог отметил в соцсети Х, что целью российской атаки на Киев были не военные или оружие, а мирные жители. Он добавил, что эти вопиющие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Турции сообщил об ударах по турецкому предприятию, Посольству Азербайджана, Представительству Евросоюза, Британскому Совету, по жилым массивам. Зеленский проинформировал Реджепа Эрдогана, что Украина готова говорить в формате лидеров, но именно Россия уклоняется от этого и продолжает войну.

