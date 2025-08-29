Сейчас большого количества граждан возрастной категории 18-22 к границе не прибывало.

Категория граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, после получения разрешения выезжать из страны, никоим образом не повлияла на пассажиропоток на государственной границе. Об этом представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире телеканала Суспільне.

"Новая категория граждан, которой разрешено теперь пересекать границу, и эту норму пограничники начали применять с утра со вчерашнего дня, не повлияла на общий пассажиропоток. То есть, большого количества граждан этой возрастной категории не прибывало на границу для того, чтобы пересечь пункты пропуска и выехать за пределы нашего государства", - сообщил Демченко.

При этом, спикер опроверг вымышленные утверждения российской пропаганды о том, что якобы украинцы в возрасте от 10 до 22 лет массово выезжают.

Видео дня

"Отмечу, что это фейк. Это неправда. Это откровенная ложь", - подчеркнул Демченко.

В то же время спикер сравнил данные о пересечении границы за вчера и предыдущие дни.

"За вчера, в общем, границу пересекло примерно 127 тысяч граждан. Это показатель за сутки, и показатель в обоих направлениях. Такой же показатель на уровне 127 тысяч пересечений границы мы имели и два дня назад. Увеличения нет", - отметил Демченко.

Он добавил, что больше границу пересекали те граждане, которые возвращались в Украину, а не выезжали.

Отдельно спикер пояснил, что очереди на границе сохраняются, поскольку летний сезон еще не завершился. Летний период - это период отпусков. Пассажиропоток вырос еще с первого дня лета. В будний день в среднем пассажиропоток составляет 130-135 тысяч пересечений в сутки. Весной пассажиропоток на границе составлял 75-85 тыс. человек в сутки.

Сейчас в выходные пассажиропоток еще сильнее растет, и составляет где-то 150 тыс. пересечений.

"Новая категория граждан в возрасте 18-22 года (включительно) никоим образом не повлияла на увеличение пассажиропотока", - добавил Демченко.

Разрешение на выезд за границу для мужчин 18-22 лет - что известно

Как сообщал УНИАН, 26 августа Кабинет Министров Украины разрешил мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей.

"Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления", - сообщила тогда премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

В то же время бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко считает, что разрешение выезжать за границу мужчинам 18-22 лет является нерациональным. По его словам, сейчас видно, что противник не собирается останавливаться в наступательных действиях в Украине.

"И в этом опасность. И Силам обороны надо предоставить способности - вооружение, технику, боеприпасы. И главное - по военнослужащим, потому что этого явно не хватает. И здесь решение соответствующее относительно молодых людей 18-22 лет по выезду за границу. Даже если понимать, что их не привлекают в армию, то надо было, на мой взгляд, привлекать их на трудовой фронт", - отметил Романенко.

Вас также могут заинтересовать новости: