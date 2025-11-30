Украинская телеведущая Наталья Островская рассказала об ужасных сутках - ей прямо во время российского обстрела пришлось вызывать медиков.

Ведущая ТСН на телеканале 1+1 рассказала в своем Instagram-аккаунте, что медики бригады скорой медицинской помощи ставили ей капельницу под звуки взрывов. Кроме того, в Вышгородском районе в дома попал российский дрон-камикадзе типа "Shahed":

"Вчера вызываю себе "скорую". Приезжают медики, ставят капельницу. Слышим, как над нами пролетает "Шахед" и в пяти минутах от нас прилетает в дома".

Видео дня

Вас также могут заинтересовать новости: