Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста, подчеркивает премьер-министр.

Правительство Украины обновило правила пересечения государственной границы во время действия режима военного положения. Мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили беспрепятственно пересекать границу.

Об этом написала в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко, ссылаясь на постановление, принятое сегодня Кабинетом министров.

"Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста", – подчеркнула она.

Свириденко обращает внимание, что это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за рубежом.

"Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления", – написала премьер-министр.

Пересечение границы мужчинами

12 августа президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев.

Сегодня днем президент заявил, что Кабинет Министров на заседании правительства, которое назначено на 26 августа, утвердит новые правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Глава государства добавил, что все детали по этому решению уже согласованы с военным командованием. Он заверил, что в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать.

В то же время в Верховной Раде Украины группа депутатов зарегистрировала законопроект №13685, которым предлагается отменить запрет на выезд для призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими 25-летнего возраста.

