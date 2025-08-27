Сообщается, что выезжать за границу смогут и 22-летние, включительно.

На сайте Кабинета министров Украины было опубликовано постановление, в котором говорится о внесении изменений к Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины.

В документе говорится, что, по обновленным правилам, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет (включительно) смогут выезжать за границу во время действия военного положения. Разрешение действует со следующего дня после официального опубликования постановления, о чем ранее заявляла премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

В Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины заявили, что для этого необходимо иметь с собой паспорт, дающий право на выезд за границу, а также военно-учетный документ (допускается также в электронной форме), который необходимо будет предъявить по требованию работника ГПСУ (Государственной пограничной службы)

Видео дня

"Исключение: норма не распространяется на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Эти лица могут выезжать за границу только в служебную командировку", - говорится в сообщении.

Выезд за границу украинцам от 18 до 22 лет - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, это решение "не однодневный хайп". Он считает, что очень важно соизмерять любые детали, относительной этой инициативы, насколько они будут соответствовать "мощности Украины на поле боя" и другим важным критериям.

Кроме того, в ответ на решение о разрешении выезда за границу лицам до 22 лет включительно, в Раде был зарегистрирован законопроект, который поднял бы эту "границу" вплоть до 25 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: