Разбираемся, зачем резинка в поезде на стене в купе или плацкарте - в чем истинное предназначение.

Поездка в купе или плацкарте всегда начинается с привычного вопроса - куда класть вещи в поезде, чтобы они не мешали в дороге и не падали при движении состава.

Удивительно, но ответ на это часто находится прямо перед глазами - хотя назначение одной детали интерьера понимают далеко не все.

Зачем резинка в поезде на стене купе

Многие пассажиры поезда до сих пор не знают, зачем в купе или плацкарте натянута странная резинка на стене под верхней полкой.

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Оказывается, это полезная деталь интерьера вагона. Ее основная функция - фиксировать вещи во время движения поезда, чтобы они не падали и не раскачивались из-за вибраций. Поэтому эту деталь иногда называют своеобразной "вешалкой-фиксатором".

На самом деле ее придумали еще во времена, когда мужчины ездили в брюках со стрелками: одежду вешали на перекладину и прижимали резинкой, чтобы она не мялась и не падала.

Со временем назначение резинки стало более универсальным:

под нее заправляют полотенца;

с ее помощью фиксируют легкую одежду;

иногда используют как "дополнительный держатель" для вещей, чтобы они не болтались в проходе.

Эту резинку можно считать пережитком прошлого, но она все еще остается в большинстве купе как элемент старой, но довольно практичной конструкции.

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