Военный дрон эвакуировал пенсионерку из 'серой зоны' на Донбассе (видео)

Женщина пыталась самостоятельно покинуть опасную зону, но двигалась слишком медленно.

Военные эвакуировали пожилую женщину из "серой зоны", посадив ее на наземного робота. Об этом сообщает в своем Telegram Третий армейский корпус ВСУ.

Отмечается, что дронщики 60-й мехбригады заметили на дороге в районе Лимана пожилую женщину. Она двигалась в зоне обстрелов, обходя "воронки от снарядов и тела односельчан".

За спасение пенсионерки взялись бойцы роты беспилотных наземных систем "Cerberus". Отмечается, что наземного робота накрыли одеялом и разместили на нем надпись "Бабушка, садись!", чтобы появление дрона ее не напугало.

В итоге все удалось. Женщина села на робота, и тот доставил ее в безопасное место, где пенсионерку встретили украинские бойцы. В целом спасательная операция длилась четыре часа.

Сообщается, что эвакуированной женщине 77 лет, из которых 53 она прожила в собственном доме, пока его не разрушили оккупанты.

Как сообщили в Третьем корпусе, еще троих гражданских, которые выходили пешком, дроны сопроводили до точки эвакуации.

Дронная эвакуация с передовой

Как писал УНИАН, Украина разрабатывает тяжелые мультикоптеры, способные эвакуировать раненых с поля боя. Речь идет об увеличенных беспилотниках, которые ранее использовались для логистики и боевых задач, а теперь рассматриваются как альтернатива традиционной эвакуации в условиях повышенной опасности. Особенно актуально это для так называемой "серой зоны" – участков, насыщенных вражескими дронами, где наземная эвакуация часто невозможна.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, военные уже тестируют воздушные платформы для эвакуации в рамках концепции "золотого часа", которая критически важна для выживания раненых. В то же время ключевым недостатком остается отсутствие медика на борту, что ограничивает возможности стабилизации состояния во время транспортировки.

