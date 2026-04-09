В Украине для эвакуации раненых будут использовать тяжелые дроны, – Forbes

У дронов есть серьёзный недостаток: в отличие от вертолётов, на борту нет медика, который мог бы стабилизировать состояние пациента во время транспортировки.

Украина активно развивает тяжёлые мультикоптеры, способные эвакуировать раненых с поля боя. Это может кардинально изменить систему медицинской помощи на фронте и открыть новые возможности для воздушных операций, пишет Forbes.

Согласно информации, речь идёт о так называемых heavy-lift дронах – увеличенных версиях мультикоптеров, которые уже используются для логистики, минирования и бомбардировок. Теперь их рассматривают как средство для транспортировки людей, прежде всего раненых, в условиях, где традиционная эвакуация становится слишком опасной.

Как пишет издание, особую роль играет так называемая "серая зона" – участок протяжённостью более 16 километров от линии фронта, контролируемый вражескими дронами. Именно там эвакуация раненых остаётся наиболее сложной: наземная техника часто не доходит до медпунктов, поэтому всё чаще используются роботизированные платформы, иногда с бронированными капсулами для защиты от FPV-дронов.

На этом фоне украинские военные уже тестируют различные способы эвакуации, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский:

"Мы уже тестируем воздушные платформы для эвакуации раненых. Это будущее".

Согласно информации, развитие таких систем напрямую связано с концепцией "золотого часа" – критического периода, в течение которого доставка раненого к полноценной медицинской помощи резко повышает шансы раненного на выживание. Однако у дронов есть серьёзный недостаток: в отличие от вертолётов, на борту нет медика, который мог бы стабилизировать состояние пациента во время транспортировки.

Помимо эвакуации, технология дроновой эвакуации открывает возможность для нового типа воздушных операций. Речь идёт о применении тяжёлых дронов для переброски штурмовых групп, пишет издание.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что Россия пока опережает Украину в производстве оптоволоконных дронов, однако есть несколько сфер, где преимущество на нашей стороне.

Кроме того, недавно ВСУ провели на фронте первую полностью роботизированную операцию. В ней принимали участие дроны-камикадзе, мобильные турели, ударные воздушные дроны, FPV-дроны, большие мультикоптеры, а также дроны, которые передавали изображения с места событий. Задача заключалась в поиске мест дислокации оккупантов и создании условий для продвижения подразделений Сил обороны. Операция оказалась успешной.

