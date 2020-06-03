КГГА инициирует отмену ВНО для выпускников, которые не планируют поступать в вузы в этом году

Для проведения внешнего независимого оценивания в Киеве подготовили почти 7 тысяч аудиторий.

Власти Киева инициируют отмену внешнего независимого оценивания для выпускников школ, которые не планируют поступать в заведения высшего образования в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

Читайте такжеПробное ВНО-2020: даты, приглашение и инструкция (видео)

«Департамент образования города предложил отменить в этом году Государственную итоговую аттестацию для 11-х классов. Для учащихся 4-х и 9-х классов министерство отменило ее еще раньше. Мы предлагаем, чтобы выпускники, которые не планируют в этом году поступать в украинские высшие учебные заведения, не сдавали ВНО. Это же касается и выпускников заведений профессионально-технического образования. Те же, кто будет поступать, пройдут ВНО в соответствии с утвержденным графиком», - сказал мэр.

По словам Кличко, в этом году ВНО в столице планируют сдавать 31 тыс. киевлян, из которых выпускников школ только 17 тысяч.

«Для проведения оценивания в Киеве подготовили почти 7 тысяч аудиторий. Там будут осуществлять все необходимые меры дезинфекции и контроль за состоянием тех, кто придет на ВНО», - сообщил Кличко.

Как сообщал УНИАН, в этом году основная сессия внешнего независимого оценивания будет проходить с 25 июня до 17 июля. В нынешнем году для участников ВНО вдвое увеличили срок допуска в пункт пропуска. Также детей будут просить придерживаться социальной дистанции.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram