В Минобразования рассказали, как будет проходить ВНО-2020

Максимальная допустимая температура тела, с которой будут пускать на тестирование, - это 37,2 градуса.

В этом году основная сессия внешнего независимого оценивания будет проходить с 25 июня до 17 июля.

Обо всех нюансах тестирования в Сніданку з 1+1 рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, пишет ТСН.

В нынешнем году для участников ВНО вдвое увеличили срок допуска в пункт пропуска. Также детей будут просить придерживаться социальной дистанции.

"Раньше абитуриенты имели примерно 30-35 минут для того, чтобы пройти все процедуры. В этом году мы увеличили это время, и оно продлится час. Также введено новшество - каждому участнику ВНО в пропуске будет указан маленький временной промежуток, когда стоит заходить в пункт тестирования. Всех участников поделят на небольшие группы и они будут заходить в свое время", - пояснила чиновница.

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В ходе тестирования абитуриенты будут в масках, но их можно снять и заменить. Находиться в аудитории без маски нельзя, подчеркнула Татьяна Вакуленко. Также во время прохождения тестирования можно пить воду. В УЦОКО советуют также иметь при себе индивидуальные санітайзери, а также сухие салфетки.

Максимальная допустимая температура тела, с которой будут пускать на тестирование, - это 37,2 градуса.

"Если у участника ВНО обычная температура тела выше нормы, то ему следует взять справку у семейного врача или терапевта о том, что она не связана с коронавирусом, а индивидуальным состоянием", - говорит Татьяна Вакуленко.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство образования науки Украины приняло решение о сроках проведения основной сессии ВНО в 2020 году. В частности, ВНО-2020 пройдет с 25 июня по 17 июля.

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