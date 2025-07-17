Вадим Попко рассказал о новых образовательных приоритетах и подготовке специалистов для послевоенного восстановления

Профессор кафедры сравнительного и европейского права Учебно-научного института международных отношений КНУ им. Шевченко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук Вадим Попко считает, что система высшего образования нуждается в стратегической перезагрузке.

Об этом он написал в своем блоге на сайте "Цензор.НЕТ".

"Украина прошла путь от массового культа юристов и экономистов к попыткам перефокусировки на ІТ, инженерию, медицину, образование. Впрочем, эти изменения пока неполные и часто запоздалые. Поэтому в течение многих лет украинский рынок труда формировался с перекосом в сторону гуманитарных специальностей - право, экономика и менеджмент существенно преобладали, что привело к перенасыщению этих специалистов. Сегодня же страна остро нуждается в технических кадрах: инженерах, медиках, ИТ-специалистах, строителях, психологах, педагогах - именно они являются ключевыми для послевоенного восстановления", - написал Вадим Попко.

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В качестве примера кризисной ситуации по некоторым специальностям на рынке труда профессор называет педагогов. По данным Попко, прогнозируется, что в Украине до 2030 года может не хватать более 100 тысяч учителей. Несмотря на это, педагогические специальности сегодня не входят в топ выбора абитуриентов.

Главным вызовом для государства, по его мнению, является согласование образования с реальными потребностями рынка. Попко отмечает, что без дальнейшего реформирования образования, без адаптации образовательной системы к вызовам, связанным с послевоенным восстановлением, Украина рискует еще больше потерять кадровый потенциал.

Вадим Попко также написал, что уже отмечал роль университетов в контексте послевоенного восстановления, и предложил сосредоточиться на реализации стратегии кадровой перезагрузки Украины.

"Для восстановления украинской инфраструктуры страна нуждается в масштабной мобилизации технических кадров - инженеров, строителей, энергетиков и управленцев", - считает он.

Попко поддержал намерения Минобразования и в дальнейшем наращивать поддержку технических, цифровых, педагогических и естественных направлений. Это, по его мнению, позволит сформировать квалифицированный кадровый резерв на будущее.

Он также предложил принять меры для повышения престижа критических профессий, введя такие механизмы, как образовательные гранты, надбавки, социальные льготы. Кроме этого, Попко убежден, что в процессе восстановления Украины важную роль должна сыграть консолидация усилий государства, бизнеса и международных партнеров. Такая синергия, считает он, способна перезагрузить нас в современную, устойчивую и конкурентную страну.

"Продолжение реформ позволит сбалансировать выпуск специалистов и уменьшить разрыв между образованием и трудоустройством - закладывая фундамент экономического роста и послевоенного развития Украины", - резюмировал Вадим Попко.