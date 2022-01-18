Упаковку лакомства с улыбающимся журналистом можно купить за 60 гривень.

В украинских магазинах появилось еще одно кондитерское изделие от журналиста Дмитрия Гордона. В дополнение к "Гордону в шоколаде" будут выпускать и "Гордона халву" с добавлением какао.

Фото новой сладости опубликовало издание Страна.

Журналисты сообщают, что стоимость одной упаковки составляет 60 гривень за 200 граммов. Как и "Гордон в шоколаде", который также представлен в ассортименте магазина, упаковку украшает фотография улыбающегося Гордона.

Читайте такжеГордон нестандартно отреагировал на свой портрет с траурной лентой под Радой (видео)Производят кондитерское изделие в Донецкой области, на Дружковской кондитерской фабрике.

Напомним, что ранее Гордон анонсировал производство и появление на прилавках магазинов еще одного необычного лакомства. Как заявил журналист, в свою линейку кондитерских изделий он хочет добавить еще одно, которое будет называться "Яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде".

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