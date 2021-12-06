Гордон заявил, что продажа "шоколадных яиц" начнется в конце января.

Украинский журналист Дмитрий Гордон анонсировал производство и появление на прилавках магазинов необычного лакомства.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером.

В частности, журналист планирует продавать новое кондитерское изделие. По его словам, купить его можно будет уже в конце января.

"Это будет золотая пирамида, в которой будет два шоколадных яйца: черный шоколад. И будет называться "Яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде", - заявил он, добавив, что "это вкусно".

Гордон также с юмором заявил, что "разогрев его рекламной кампании" возглавляет журналист Сергей Лещенко.

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"Когда в конце января Сережа Лещенко будет облизывать "Яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде", он будет получать удовольствие", - заявил Гордон.

"Я пытаюсь, как в народе говорят "Как это развидеть". Я пытаюсь не представлять себе то, что вы сказали", - ответила ему ведущая Наталья Влащенко.

Ранее сообщалось, что Гордон начал производство зефира "Гордон в шоколаде" и шоколада "Гордон".

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Автор: Виолетта Орлова