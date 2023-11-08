По словам разработчиков, подвесить к нижней части дрона можно что угодно, лишь бы оно не превышало вес.

Группа украинских конструкторов разработала уникальный аппарат "Шмель-90". Он может быть как пилотируемым, так и беспилотным.

Об этом сообщает Фокус. По словам основателей проекта, "Шмель-90" спроектирован на основе опыта создания своего предшественника - аппарата FlyingBike2018 с учетом результатов испытаний последнего. Специалисты уменьшили размер, упростили трансмиссию и конструкцию в целом, чтобы сделать аппарат более технологичным и пригодным для массового производства.

В итоге инженеры получили гигантский квадрокоптер со скелетированной металлической рамой, двигателем Rotax-582 и стойками-полозьями вроде тех, которыми оснащены вертолеты.

"Шмель-90" можно применять в боевых целях. При этом разработчики пока не продумывали установку какой-то конкретной системы вооружения. Впрочем, инженеры говорят: подвесить к нижней части дрона можно что угодно, лишь бы оно не превышало вес.

Для нанесения ударов по врагу с помощью "Шмеля-90" можно использовать различные типы вооружения - в частности, самоуправляемые ракеты, которые наводятся по лазерному лучу. Кроме того, есть возможность установить пусковой унифицированный 50-килограммовый блок УБ-16-57 с десятком осколочных ракет С-5М, которые преодолевают расстояние до 2,5 км. В этом случае военные уже после нахождения цели аэроразведкой могут запустить дрон, отстреляться, после чего сразу отвести аппарат в укрытие.

Также "Шмель-90" можно использовать как транспортное средство на фронте. Так, он может доставлять боеприпасы или оружие на передовую или украинским ДРГ в ходе высадки на другой берег Днепра или даже в Крым.

После войны беспилотники "Шмель-90" могут пригодиться для перевозки грузов. Их также можно будет применять для обработки сельхозполей.

Дроны украинского производства

В октябре украинские морские дроны с экспериментальным вооружением удачно атаковали российский ракетоноситель "Буян" и вражеский корабль "Павел Дергавин" в оккупированном Крыму.

Что это за экспериментальное вооружение - украинские спецслужбы пока не сообщают. Армия дронов - и морских, и воздушных - удачно показывает себя в действии.

Между тем всевидящий дрон-разведчик украинской разработки "Фурия" с радиусом действия в полсотни километров в буквальном смысле не дает россиянам жить. Этот беспилотник на вооружение ВСУ поставили еще до начала полномасштабного российского вторжения, а теперь он работает в самых горячих точках фронта и стал настоящей погибелью с неба для оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Украинская армия дронов показала россиянам, как выглядит война, - эксперт

Секретный украинский дрон за вечер сжег вражеской техники на 7 миллионов долларов (видео)

"Особая красота": украинский дрон эффектно "минуснул" российский катер (видео)