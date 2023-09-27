Украина взялась за разработку собственного оружия, чтобы не зависеть от других, убежден ученый Николай Белесков.

Если раньше россияне узнавали о войне в Украине со своих телевизоров, то в течение последних 6 месяцев война периодически напоминает о себе взрывами и огнем возле их домов. Украинская армия дронов постепенно перенесла войну в глубь России. Теперь не только люди из приграничных сел слышат взрывы, они звучат даже в Москве. Об этом на страницах издания Atlantic Counci пишет научный сотрудник Национального института стратегических исследований и старший аналитик украинской общественной организации "Вернись живым" Николай Белесков.

Эксперт отмечает, что в начале вторжения Украина была существенно ограничена партнерами по использованию военной помощи.

" Опасаясь спровоцировать ответ России против собственных стран, западные лидеры искали заверений у своих украинских коллег, что любое предоставленное ими оружие будет использовано только в пределах международно признанных границ Украины. Это привело к постоянным обстрелам украинских городов, гибели мирных людей", - говорит Николай Белесков.

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Он добавляет, что при этом Запад не ограничивал Украину в применении отечественного оружия. Именно поэтому украинские разработчики взялись за изготовление своих ударных беспилотников.

" Министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорит, что в этом году страна уже подготовила 10 тысяч новых пилотов беспилотников. Сейчас вдоль линии фронта летает так много малых беспилотников, что украинские военные координируют полеты с диспетчером. Сейчас в Украине официально производят беспилотники более 200 компаний, а также сотни малых предприятий. В то же время украинское правительство выделит примерно 1,3 миллиарда долларов на изготовление беспилотников в 2024 году", - говорит автор.

Какие цели в тылу РФ выбирают украинские дроны

Эксперт убежден, что работа беспилотников над полем боя и вокруг него остается основным направлением украинской армии беспилотников. При этом атаки на большом расстоянии играют все более заметную роль в военных усилиях страны.

"Эти удары были сосредоточены по ряду стратегических целей. Энергетическая инфраструктура России, включая нефтеперерабатывающие заводы и хранилища страны, неоднократно подвергалась ударам. Произошел ряд резонансных атак беспилотников на авиабазы в глубине России, что привело к уничтожению многих самолетов. Беспилотники часто использовались для уничтожения складов боеприпасов и российских систем противовоздушной обороны, иногда их разворачивали для создания проемов для ракетных ударов", - пишет Николай Белесков.

Также автор отмечает, дроны играют значительную роль в войне на море. Хотя ВМС Украины не имеют военных кораблей в Черном море, беспилотники позволяют Украине наносить ответные удары Черноморскому флоту России.

"В начале августа украинские военно-морские беспилотники серьезно повредили российский военный корабль вблизи российского порта Новороссийск в восточной части Черного моря, в сотнях миль от ближайшей контролируемой Украиной береговой линии. Расширенные возможности украинских военно-морских беспилотников изменили баланс сил в Черном море", - заявил ученый.

Он подчеркнул, что в отличие от России, которая использует авиаудары прежде всего как психологическое оружие для нагнетания террора среди гражданского населения, деятельность украинских беспилотников сосредоточена на методическом уничтожении военных целей и постоянном снижении способности России вести войну.

"Перенося войну в Россию, украинская армия беспилотников также заставляет Кремль передислоцировать свою ограниченную противовоздушную оборону и ослабить силы вторжения в Украину", - написал Белесков.

Армия украинских дронов

Украина запускает на Россию беспилотники с улучшенными "мозгами". Это дроны с таймером самоуничтожения. Они взрываются через определенное время после остановки двигателя.

Накануне боевой украинский дрон за вечер сжег вражеской техники на 7 миллионов долларов. Ударная рота БПЛА "Ахиллес" 92 ОШБр нанесла удар по танкам Т-80, Т-72 и гаубице Д-30.

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