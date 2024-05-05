Кремль продолжает пытаться оправдать неспровоцированную войну против Украины.

Объявление МВД России в розыск президента Владимира Зеленского, командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка и экс-президента Петра Порошенко, является попыткой РФ установить юрисдикцию своих законов в суверенных постсоветских странах и информационной подготовкой к операции "Майдан-3".

Как сообщает ISW, Кремль продолжает пытаться подать неспровоцированную войну против Украины иначе, чем она есть на самом деле. Аналитики обратили внимание на тот факт, что МВД России не уточнило преступления Зеленского, Павлюка и Порошенко, а также вероятные преступления предыдущих украинских чиновников, которых РФ объявила в розыск, в частности, начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка.

Один из российских милблогеров утверждает, что ордер на арест Зеленского не позволит ему посетить страны, которые имеют договор об экстрадиции с Россией.

Видео дня

В ISW также напомнили предупреждения официального Киева о том, что Москва усиливает существующую информационную операцию под названием "Майдан 3", направленную на формирование среди украинцев сомнений в легитимности президентства Зеленского. Вероятно, эта операция достигнет пика в конце мая.

"Решение Кремля объявить Зеленского, Павлюка и Порошенко в розыск, вероятно, является частью российской информационной операции "Майдан 3" и более широких усилий Кремля по дискредитации нынешнего и предыдущих прозападных украинских правительств, пришедших к власти после Евромайдана 2014 года, а также по дипломатической изоляции Украины", - объясняют эксперты в отчете.

В Институте отметили, что это также является одним из аспектов постоянных усилий РФ на утверждение юрисдикции федеральных законов в суверенных европейских и постсоветских странах.

"Ранее МВД России уже объявило в розыск нескольких должностных лиц из стран-членов НАТО, в частности Эстонии, Латвии и Литвы, за якобы нарушение ряда российских федеральных законов на территории стран-членов НАТО. Усилия Кремля по утверждению юрисдикции российских законов направлены на создание информационных условий, которые должны оправдать вероятную будущую российскую агрессию против стран-членов НАТО", - заключают в ISW.

РФ объявляет в розыск украинское военно-политическое руководство

Еще в мае 2023 года РФ объявила в розыск тогда еще главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Такое же решение было принято в отношении нынешнего главнокомандующего, который тогда занимал должность командующего Сухопутными войсками, - Александра Сырского.

В конце декабря 2023 года Россия объявила в розыск командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука. Произошло это после уничтожения российского большого десантного корабля "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии (Крым).

Кроме того, РФ объявили в розыск главу ГУР Кирилла Буданова.

4 мая этого года Министерство внутренних дел России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского.

Вас также могут заинтересовать новости: