Беспилотник поднимается в небо на высоту до 2,5 километров, вглубь к противнику залетает на 50 километров и способен провисеть в воздухе более трех часов.

Всевидящий дрон-разведчик украинской разработки "фурия" с радиусом действия в полсотни километров в буквальном смысле не дает россиянам спокойно жить. Этот беспилотник на вооружение ВСУ поставили еще до начала полномасштабного российского вторжения, а теперь он работает в самых горячих точках фронта и стал настоящей погибелью с неба для оккупантов.

Как отмечают украинские аэроразведчики, это один из лучших беспилотников, которые сейчас имеют ВСУ. Беспилотник тактического уровня поднимается в небо на высоту до 2,5 километров, вглубь к противнику залетает на 50 километров и способен провисеть в воздухе более трех часов, на вооружении – камера. Это идеальные характеристики для того, чтобы проводить разведку вдоль линии фронта и при необходимости корректировать удары артиллерии.

Журналист ТСН стал свидетелем одного из таких боевых вылетов и поединка нашего дрона с российской системой ПВО.

В частности, первым под удар попал вражеский танк, который как раз наводился на нашу пехоту, и после удара быстро сбежал. После этого дрон выслеживает российскую гаубицу, которую уничтожают метким выстрелом.

Далее идет доразведка территории, наблюдение за передвижением техники, выявление мест дислокации и складов врага, пока заряд аккумулятора дрона не начинает заканчиваться. Однако на обратном пути он еще отслеживает вражескую ПВО. Это довольно опасная цель, поскольку стрелковым оружием дрон сбить не удастся, а вот ПВО это сделать может. Однако дрон удачно и быстро корректирует огонь по вражеской ПВО, ее удается уничтожить и дрон успешно возвращается домой.

Отмечается, что на счету подразделения таких уничтоженных ПВО противника уже несколько, Также среди трофеев есть пушки, Мста-Б, САУ, вражеские склады, танки.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 820 оккупантов и уничтожили безумное количество вражеской техники. В частности, уничтожено 34 танка и 91 боевая бронированная машина захватчиков.

В частности, ударные подразделения, обеспечиваемые в пределах "Армии дронов", за неделю-со 2 по 9 октября, поразили 27 танков и 39 боевых бронированных машин оккупантов..

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