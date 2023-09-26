Украинская "Армия дронов" поразила вражеские танки Т-80, Т-72 и гаубицы Д-30.

Украинские военные за один вечер уничтожили секретным отечественным дроном российскую технику на сумму более 7 млн долл. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Операторы "Армии дронов" устроили оккупантам настоящий ад. Ударная рота БПЛА "Ахиллес" 92 ОШБр поразила танки Т-80, Т-72 и гаубицы Д-30", - отметил Федоров.

По его словам, это результат работы искусных бойцов и украинского дрона, которого очень боятся оккупанты. Он также отметил, что больше о самом беспилотнике станет известно после победы Украины в войне.

"Пусть остается "приятной" неожиданностью для врагов", - добавил Федоров.

"Армия дронов": что известно

Проект "Армия дронов" был начат еще летом 2022 года. Этот проект предусматривает постоянную закупку беспилотных летательных аппаратов, их ремонт, а также обучение и тренировки пилотов.

С 18 по 25 сентября, "Армией дронов" были поражены 27 вражеских танков, 64 орудия и 68 российских захватчиков. Общее количество пораженной техники за прошедшую неделю — 205 единиц.

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