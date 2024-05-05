Екатерина Кузнецова рассказала, что на нее давили продюсеры и ее агент.

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова поделилась, как после начала полномасштабного российского вторжения прекратила строить кинокарьеру в РФ. Актриса объяснила, что не могла продолжать жить в стране-агрессоре, когда ее родителей обстреливают в Украине.

Как известно, Екатерина Кузнецова много лет жила в России и стала настоящей звездой российского кинематографа. Актриса поделилась, что в феврале 2022 года не была в РФ, поэтому ей было легче оборвать все связи там. Звезда говорит, что ей было легко отказаться от новых проектов.

"Я физически, слава Богу, находилась не в России в тот момент. Я была в отпуске. Я очень счастлива, что у меня не было подписано никаких контрактов по работе. Хотя в будущем должен был произойти проект. Физически и юридически мы его не подписали. Потому что в определенной степени могли произойти какие-то трудности. Потому что для меня это форс-мажор, который есть в контракте, и по форс-мажору я могу не участвовать в этом проекте. А для них это же была не война. Поэтому в определенной степени мне было легко", - отметила актриса.

Кузнецова рассказала, что после ее решения уехать из РФ, на нее давили продюсеры и агент, но она без колебаний отказала всем. Она объяснила, что не думала ни о работе, ни о жизни в России, когда ее родители находились под обстрелами в Украине:

На меня давил мой агент, который говорил мне, что все будет хорошо. И начали давить продюсеры. Я очень долго не думала, я написала письмо с развернутым мнением, которое мой агент мог отправить всем. Чтобы я не общалась со всеми. Конструктивно все объяснил. Отправила и все вроде бы поняли, и даже сочувствовали. А потом сказали: "Давай через полгода начнем снимать?". Я сказала: "Ищите другую актрису". Родители сидели под обстрелами и ты в тот момент не думаешь о работе, карьере.

Напомним, ранее Екатерина Кузнецова рассказала, ссорится ли с любимым-россиянином из-за политики.

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