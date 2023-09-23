Последствия атаки сняла другая "птичка", которая следила за вражеским объектом с воздуха.

В сети показали редкие кадры уничтожения вражеского катера на одном из российских направлений.

Ролик опубликовал украинский журналист Роман Бочкала. На кадрах видно, как украинский дрон-камикадзе догоняет российский катер и метко его уничтожает.

"Дрон уничтожает катер. Это какая-то особая красота", - прокомментировал журналист.

Основную часть атаки сняла камера ударного дрона, а последствия зафиксировала другая "птичка", следившая за вражеским катером. На видео видно, что после встречи с украинским дроном российский катер загорелся и пошел ко дну за считанные секунды.

Потери РФ

Вооруженные силы Украины мощно обновили потери российских оккупантов, уничтожив более полусотни единиц техники врага. По состоянию на 23 сентября 2023 года потери врага среди личного состава уже достигли около 275 460. 510 захватчиков ликвидированы за последние сутки.

За время полномасштабной войны враг также потерял 315 самолетов, 316 вертолетов 20 кораблей и катеров, 1 подводную лодку, 912 единиц специальной техники.

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