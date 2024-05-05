Ликвидировано, в частности, еще 18 вражеских боевых бронированных машин.

За сутки общие потери России в Украине возросли на 860 противников и теперь составляют 474 260 человек.

Россия также потеряла один самолет и немало бронетехники - 9 танков и 18 боевых бронированных машин, сообщил "СтратКом ЗСУ" в Telegram. Россияне также остались без 21 артиллерийской системы, 1 реактивной системы залпового огня, двух средств противовоздушной обороны, четырех единиц специальной техники и 37 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Кроме того, ликвидировано одну крылатую ракету и 25 дронов противника оперативно-тактического уровня.

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Россияне уже длительное время пытаются двигаться вперед, в том числе на части Донбасса, получают от Сил обороны Украины достойный отпор и несут серьезные потери в технике и личном составе. Напомним, потери РФ на 4 мая 2024 года составляли примерно 473 400 противников.

По сведениям американского Института изучения войны (ISW), в ночь на 4 мая захватчики значительно продвинулись на северо-запад от Авдеевки возле Архангельского. Аналитики полагают, что это могло случиться после того, как украинская сторона решила отойти из этого района 3 числа.

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