По закону, предприятия Запорожского района могли воспользоваться льготами и не платить часть налоговых начислений – в частности, налог не землю, на недвижимость и экологический налог.

"Запорожкокс", "Запорожогнеупор", Запорожский литейно-механический завод и совместное предприятие "Запорожсталь" отказались от налоговых льгот, предусмотренных для предприятий во время действия военного положения.

Сумма отчислений, дополнительно уплаченных запорожскими металлургами Метинвеста в государственный бюджет, превышает 350 млн гривен - из них более 200 млн гривен получили местные бюджеты.

По закону, предприятия Запорожского района могли воспользоваться льготами и не платить часть налоговых начислений – в частности, налог не землю, на недвижимость и экологический налог – за период с марта по декабрь 2022 года. Если бизнес перечислил эти платежи за указанный период в бюджеты в полном объеме, предприятие вправе скорректировать сумму начислений и считать их платежами, внесенными в казну авансово.

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"Принципиальная позиция Метинвеста – максимально и всесторонне поддерживать Украину в это сложное для всех нас время. Например, программы помощи защитникам Запорожья или финансовой поддержки запорожцев, пострадавших от обстрелов, было бы невозможно выполнить без многомиллионных отчислений Метинвеста в Запорожье. Своим решением мы гарантируем сегодня финансирование жизненно необходимых статей расходов города. Мы работаем на победу Украины и приближаем ее разными способами, и решения в условиях военного положения воздержаться от использования налоговых льгот в пользу государства и города – один из них", – отметил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Насколько весомым вкладом в поддержку города стало это решение ответственного бизнеса, рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев: "Если бы не был внесен экологический налог, налоги на землю и недвижимость, то город недополучил бы более 920 млн гривен. А это очень большая нагрузка на бюджет. Это фактически два месяца полной жизнедеятельности города".

Напомним, в 2022 году, несмотря на временную вынужденную консервацию мощностей, потерю логистических путей и существенное сокращение объемов производства, запорожские предприятия Метинвеста уплатили все налоги в полном объеме. Общая сумма уплаченных за 2022 год отчислений и сборов в бюджеты всех уровней составила 3,4 млрд. гривен. Из них в местные бюджеты запорожские предприятия Метинвеста - "Запорожсталь", "Запорожогнеупор", "Запорожкокс" и Запорожский литейно-механический завод - направили почти 820 млн гривен.