Уроки онлайн для 1-4 классов на 5 мая: прямая трансляция

Прямая трансляция уроков в рамках инициативы "Всеукраинская школа онлайн" для учеников 1-4 классов.

С 28 апрелякаждый вторник и четверг до окончания карантина будут транслировать уроки для 1-4 классов, для них программа рассчитана на 5 недель и состоит из четырех предметов: украинского языка, математики, науки и искусства. А каждый урок для учеников младших классов продлится около 15 минут. Старт занятий - в 09:00.

Так, на время карантина уроки по четкому расписанию будут транслироваться на украинских телеканалах, на сайте и YouTube-канале УНИАН и YouTube-канале Министерства образования и науки.

Занятия для младших классов можно будет посмотреть на украинских телеканалах:

1 класс – Пиксель

2 класс – UA:Перший

3 класс – UА:Культура

4 класс – ПлюсПлюс

Расписание уроков для 1-4 классов: школа онлайн

Вторник

Физкультура

Украинский язык

Физкультура

Математика

Физкультура

Искусство

Мультфильм

Четверг

Физкультура

Украинский язык

Физкультура

Математика

Физкультура

Наука

Мультфильм

Уроки онлайн для 1-4 классов на 30 апреля

Онлайн-трансляция видеоуроков будет доступна на этой странице с 09:00 5 мая.

Трансляция ПЛЮСПЛЮС: