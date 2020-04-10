УНИАН на своем YouTube-канале публикует все уроки "Всеукраинской школы онлайн"

На YouTube-канале УНИАН вы можете найти все онлайн-уроки, начиная с 6 апреля 2020.

Теперь все уроки "Всеукраинской школы" онлайн вы можете посмотреть на YouTube-канале сайта УНИАН. Учиться с нами стало еще проще!

Перейдя по ссылке на наш канал в YouTube, вы сможете найти все занятия для учеников 5-11 класса, начиная с понедельника, 6 апреля 2020 года.

Для вашего удобства все онлайн-уроки отсортированы по классам и датам, поэтому с поиском нужного занятия не возникнет трудностей.

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Как сообщал УНИАН, в Украине для учеников 5-11 классов 6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки из 11 предметов по четкому расписанию будут транслироваться на украинских телеканалах, на сайте и YouTube-канале УНИАН и YouTube Министерства образования и науки.

Речь идет об уроках по таким предметам: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия и биология.

Такие уроки будут проходить с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

Для каждого класса занятия транслировать отдельный телеканал или медиаресурс, который будет показывать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете. УНИАН-ТВ и ПЛЮСПЛЮС транслируют уроки для 8 класса.

Трансляция ПЛЮСПЛЮС:

Трансляция УНИАН ТВ: