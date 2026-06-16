Смогут ли украинцы в 2027 году получить гражданство в ЕС: появились подробности

В большинстве стран ЕС одним из условий получения гражданства является пятилетнее проживание в стране, определенный трудовой стаж и знание языка.

Весной 2027 года миллионы украинцев уже будут иметь пятилетний стаж проживания в странах-членах Европейского Союза, который часто является одним из условий для получения гражданства во многих странах ЕС, сообщает Радио Свобода.

Издание сообщило, что в немецких СМИ уже пишут о грядущей "беспрецедентной волне заявлений на получение гражданства от украинцев", в то время как канцлер Германии обещает Киеву "помочь облегчить украинским гражданам возвращение в Украину".

В статье рассказывается история Марии Брусовой, которая дважды становилась переселенкой: в 2014 году она покинула родной Луганск, а в 2022 году – Харьков, откуда отправилась вместе с мамой и сыном в Германию.

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"Я думаю, что весной подам документы на оба варианта: и на постоянное проживание, и на гражданство. В статусе переселенки я живу уже 12 лет. Я знаю, как с этим справляться. И я сразу решила, что буду жить так, как будто я здесь остаюсь. А если "наш шарик" снова повернется какой-то другой стороной, тогда будем решать проблемы по мере поступления", – рассказала Мария изданию.

Указывается, что через год после прибытия в Германию она подала на признание свои украинские документы о медицинском образовании, а еще через год сменила свой статус с временной защиты (в Германии это параграф §24, – прим. ред.) на рабочий – работает медсестрой.

Издание объясняет, что благодаря смене документов Мария надеется вскоре получить постоянный вид на жительство в Германии или даже гражданство, поскольку к марту 2027 года она проживет в стране пять лет, три из которых проработала в другом статусе.

В статье отмечается, что таких граждан, как Мария, с рабочими документами, в Германии – 23 тысячи украинцев. Кроме того, трудоустроенных, которые остаются с параграфом §24, около 300 тысяч.

"Надвигается большой хаос с натурализацией: вскоре многие украинские беженцы смогут подать заявки на получение немецких паспортов. Германиядвижется к запутанной правовой ситуации", – пишет Die Welt.

Газета объясняет, что правовая ситуация запутанна, поскольку не во всех немецких землях (административно-территориальные единицы, которых в стране 16, – прим. ред.) миграционные органы одинаково трактуют ситуацию: в то время как одни земли уже готовятся к возможному наплыву заявлений в 2027 году, другие убеждены, что такого права вообще не существует для украинцев с временной защитой.

По данным издания, не только в Германии, но и в других странах Европы, в частности, во Франции, Бельгии, Нидерландах, Португалии, Финляндии, Швеции, Ирландии, а также в нескольких других странах ЕС, одним из условий получения гражданства также является пятилетнее проживание в стране, определенный трудовой стаж и знание языка.

В то же время, находясь в статусе временной защиты, сделать это невозможно.

"Насколько можно судить сегодня, прямое подание заявления на получение немецкого гражданства исключительно на основании временной защиты невозможно. Однако период проживания по §24 может быть зачтен в необходимый срок проживания после перехода на другой соответствующий тип вида на жительство", – поделилась с изданием украинка в Палате депутатов Берлина Лилия Усик.

Издание сообщило, что в Федеральном министерстве внутренних дел Германии подтвердили, что годы, проведенные под временной защитой, могут учитываться после перехода на другие статусы.

"По мнению Федерального министерства внутренних дел, периоды, в течение которых заявители непрерывно находились в Германии на основании разрешения по §24 AufenthG, могут быть полностью зачтены в необходимый пятилетний срок проживания для натурализации (после получения вида на жительство, дающего право на натурализацию, или бессрочного права на проживание), поскольку в течение этого периода лицо находилось в стране на законных основаниях", – указано в ответе министерства Германии.

При этом в ведомстве добавили, что вопросы гражданства находятся в компетенции каждой из земель, и министерство внутренних дел не может давать землям юридически обязательные указания по применению закона.

Издание напомнило, что два года назад, посоветовавшись с Киевом, страны ЕС решили, что не будут засчитывать пятилетний стаж под временной защитой для получения общеевропейского вида на жительство в ЕС.

Однако помимо общеевропейской "карты", позволяющей жить и работать в любой стране ЕС и обычно выдаваемой после пяти лет легального проживания, существуют еще национальные разрешения, дающие право оставаться только в одной конкретной стране. А после их получения открывается путь к гражданству.

"И, как оказалось, договоренности стран ЕС не учитывать годы, проведенные под временной защитой, не касаются национальных разрешений и гражданства", – говорится в статье.

В Еврокомиссии изданию также пояснили, что в директиве ЕС о временной защите есть только одно четкое ограничение: годы, проведенные под временной защитой, не засчитываются для получения общеевропейского долгосрочного вида на жительство.

Судьба украинских беженцев в Европе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Чехии некоторые представители власти предлагают лишить украинцев временной защиты, введенной на уровне ЕС. Лидер правопопулистской партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) и спикер нижней палаты парламента Томио Окамура заявил, что немедленно отменил бы режим временной защиты для граждан Украины, бежавших от российской агрессии, если бы это зависело только от него. По словам Окамуры, украинцев в Чехии слишком много и что граждане страны якобы выражают недовольство их присутствием. В то же время представители других партий напомнили, что украинцы стали важной частью чешского рынка труда и работают в строительстве, здравоохранении и социальной сфере.

Также мы писали, что по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в настоящее время более 9,6 млн украинцев продолжают оставаться беженцами и внутренне перемещенными лицами из-за полномасштабной войны, начатой Россией. По состоянию на конец 2025 года за пределами Украины находилось 5,9 млн украинских беженцев, еще 3,7 млн человек имеют статус внутренне перемещенных лиц и остаются на территории Украины. Вместе с тем за последний год было зафиксировано возвращение около 718 тысяч украинцев. Уточняется, что речь идет как о людях, вернувшихся из-за границы, так и о тех, кто покинул прифронтовые районы и впоследствии вернулся домой.

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