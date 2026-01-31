Третий корпус: решение суда по военному кладбищу – это рейдерство за пределами человечности

Решение Верховного суда в Корпусе назвали рейдерством, перешедшим границы человечности и здравого смысла.

В Третьем армейском корпусе осудили решение Верховного суда, которым передача леса под Национальное мемориальное военное кладбище (НМВК) признана незаконной.

Руководительница патронатной службы "Ангелы" Елена Толкачева с позывным "Гайка" заявила, что участок под Мархаловкой в Киевской области - далеко не лучший вариант, но это кладбище хотя бы работает, там похоронены неизвестные солдаты и герои Мариуполя.

Решение Верховного суда она назвала рейдерством, перешедшим границы человечности и здравого смысла.

"Перед каким выбором нас фактически ставит суд? Выкапывать тела тех, кто погиб за Украину? Мы точно не позволим попрать достоинство погибших героев и осквернять их могилы. Теперь это ответственность государства - найти правовой выход из ситуации, созданной судебным решением", - заявила "Гайка".

В корпусе призвали общественность встать на защиту Национального мемориального военного кладбища, чтобы его не пришлось защищать силами действующих военнослужащих и ветеранов.

