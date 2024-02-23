Создание кладбища станет главной задачей на этот год для Минветеранов.

Кабинет министров утвердил порядок использования 515 млн гривен на строительство и функционирование Национального военно-мемориального кладбища. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"На повестке дня сегодня имеем ключевое решение по созданию Национального военно-мемориального кладбища. Утверждаем порядок использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете. Речь идет о 515 млн гривен, которые мы выделяем на строительство и функционирование в этом году", - сказал он.

По словам Шмыгаля, Национальное военно-мемориальное кладбище станет центральным местом, где каждый сможет отдать дань уважения павшим героям нашей Родины.

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"Это будет особое место, где пересекаются скорбь, гордость, боль, уважение, безграничная благодарность и вечная память. Для Министерства ветеранов мы ставим это одной из главных задач на этот год", - подчеркнул глава правительства.

Создание национального военного мемориального кладбища

31 мая 2022 года Верховная Рада приняла закон о создании Национального военного мемориального кладбища. Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, Киевсовет выделила земельный участок для расположения мемориального военного кладбища в Быковне, площадь нового кладбища составит почти 100 га.

В мае 2023 года Верховная Рада упростила процедуру отвод земельного участка под размещение кладбища.

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