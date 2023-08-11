После года ожидания им предложили для захоронения участок за пределами Киева вместо обещанного в черте города.

Родственники погибших военнослужащих заявляют о препятствовании созданию Национального военного кладбища в Быковне. Для него теперь предлагается найти новое место.

Об этом они сказали во время пресс-конференции, напомнив о принятии ранее Верховной Радой Украины закона о создании такого военного кладбища.

Как отметила глава общественной организации семей погибших защитников Украины "Сердце наружу" Вера Литвиненко, ее сын, "Азовец", до сих пор не похоронен. "Я была уверена, что наше государство отблагодарит своих героев хотя бы достойным чествованием их памяти. Мы почти год ждем, ждут наши герои, которых мы не можем достойно похоронить: с должными почестями и почетом", - сказала она.

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Литвиненко пояснила, что власти "пообещали создание Национального военного кладбища для захоронения героев". "Мы с семьями, потеряв своих родных в Мариуполе, очень ждали этого решения и прошли очень большой путь длиной почти в год для того, что оно было построено", - отметила она.

Глава организации напомнила, что как альтернативу Певческому полю им сначала предложили Лысую гору, но впоследствии было согласовано создание такого кладбища в Быковне.

"Участки за пределами Киева мы сразу отклонили и просили именно в пределах Киева. По словам специалистов, участок в Быковне оказался беспроблемным со всех точек зрения. Они подчеркивали это. Он был в государственной собственности и отвечал всем требованиям", - сказала Литвиненко.

Впоследствии, отметила она, на пресс-конференции в конце марта министры культуры и по делам ветеранов "анонсировали участок в Быковне как лучший вариант из всех возможных". "И если семьи его согласуют, то очень быстро, прямо завтра начнутся работы и первые захоронения будут возможны уже в этом году, осенью", - рассказала Литвиненко.

Она отметила, что этот участок не всеми семьями был воспринят положительно, однако они пошли на этот компромисс и согласились – при условии быстрого начала работ и проведения первых захоронений как можно скорее, в этом году.

После, напомнила Литвиненко, Киевский городской совет проголосовал за выделение участка земли для расположения этого кладбища. Затем парламент законом определил местом захоронения Быковню.

"Что мы имеем на сегодня? Ничего. Строительство не началось. Закон не подписан президентом. Ответы на наши письма... мы так и не получили. Неделю назад мы узнали, что Быковня слишком престижна для наших сыновей", - сказала она.

По словам Литвиненко, на встрече с семьями 2 августа "Министерство по делам ветеранов, временно исполняющий обязанности министра культуры Карандеев решили поиздеваться, видимо, с нас".

"Они собрали нас на заседание, чтобы предложить новую локацию – за пределами Киева. Возле Южного кладбища. В прошлом году этот участок был отклонен как очень проблемный. На вопрос, почему президент не подписал до сих пор закон 9240, почему и кто отклонил Быковню, - аргументированного четкого ответа мы не получили", - подчеркнула она.

Глава ОО добавила, что "теперь представитель Института национальной памяти рассказал, что в Быковне участок слишком мал". "Рассказал о том, что это плохая история этого района, что очень вредное соседство с Быковнянскими могилами. Хотя в марте эти же аргументы были в пользу участка в Быковне", - отметила Литвиненко.

Так, отметила она, теперь "снова обещают очень быстро начать строительство, очень быстро принять новый закон, проголосовать, подписать президентом и все очень быстро сделается".

"То есть нам плюнули в лицо. Нам предложили снова ходить по кругу. По бюрократическим кругам. Ждать, когда разработается законопроект, проголосует Верховная Рада, подпишет президент, проведут необходимые исследования. И все это должно произойти очень быстро. Мы все это уже слышали", - сказала Литвиненко.

Она добавила, что семьи погибших военнослужащих расценивают это как "умышленное затягивание времени". "Не все семьи готовы морально так долго ждать", - отметила глава ГО.

Так, Литвиненко подчеркнула, что хочет узнать, кто и почему отклонил Быковню, и кто предложил "проблемный и худший по всем показателям участок за пределами Киева после года ожидания".

"Мы расцениваем ситуацию как неуважение и равнодушие ответственных чиновников", - сказала она и добавила, что они требуют немедленного подписания соответствующего закона и начала строительства кладбища в Быковне.

В свою очередь глава ОО "Женщины из стали" Наталья Зарицкая отметила, что создание кладбища в Быковне в начале августа застряло "по неизвестным причинам". Она также сообщила, что общественные организации планируют обратиться с письмом-запросом на доступ к публичной информации по этой ситуации.

Создание военного кладбища - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Киевгорсовет выделил земельный участок для расположения мемориального военного кладбища в Быковне. Место определило правительство.

Тогда мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киевсовет "отвел землю и фактически начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне". Мэр отметил, что ранее было поддержано предложение правительства о создании военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности оно поддержки не нашло.

2 мая Верховная Рада приняла закон по обеспечению размещения Национального военного мемориального кладбища в городе Киеве (реестр. №9240). Им упрощается процедура отвода земельного участка 90 га под размещение кладбища на Броварском проспекте в Днепровском районе столицы - землю можно будет оформлять без разработки градостроительной документации, согласования Верховной Рады и Кабинета министров.

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