Речь идет примерно о 50 тысячах могил, не считая колумбарии.

Кабинет министров Украины уточнил масштабы проекта национального военного мемориального кладбища, строительство которого украинский парламент согласовал летом 2022 года.

Как сообщил первый заместитель министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун в эфире информационного телемарафона, его площадь будет занимать до 100 гектаров.

Он акцентировал, что главная идея проекта создания Национального военного мемориального кладбища - отдать достойную дань уважения нашим павшим воинам, которые сражаются за независимость государства Украина.

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"Размер участка будет до 100 гектаров. Сейчас мы находимся в процессе передачи земельного участка от Министерства культуры непосредственно в Министерство по делам ветеранов Украины. Ориентировочное количество захоронений - это примерно 50 тысяч, не считая колумбарии", - сказал Порхун.

По словам первого заместителя министра по делам ветеранов, целостный комплекс Национального военного мемориального кладбища будет содержать места для захоронений, музей и другие необходимые сооружения для организации почетных захоронений.

"Он будет включать военное кладбище, музейный комплекс, церемониально-мемориальную локацию, ритуальное здание, парковку и админздания, которые будут обеспечивать работу Национального военного мемориального кладбища", - рассказал Порхун.

Он добавил, что участок, где планируют возводить комплекс, будет находиться на территории лесничества, но все живые деревья будут сохранены.

"Мы будем заказывать топографическую съемку и в лесхозе карту состояния деревьев. Те деревья, которые живы - они останутся, те деревья, которые фактически уничтожены или поломаны - будет проведена чистка леса. Никто не будет говорить, что на территории 100 гектаров не будет ни одного дерева, такого в проекте нет", - подчеркнул Порхун.

Он отметил, что с визуальной точки зрения планируется совместить несколько концепций облика военных мемориальных кладбищ, существующих в других странах мира.

"Мы объединяем очень много военных мемориальных кладбищ на территории других государств. Если брать Америку - это Арлингтон (Арлингтонское национальное военное кладбище - УНИАН), где есть чистое поле, где установлены одинаковые надгробные плиты, и ровная местность. Участок, который находится у нас, он больше похож будет на кладбище, которое находится в Стокгольме. То есть, это между деревьев будут локации с определенными уже постановлением Кабинета министров надгробными плитами, которые будут одинаковы у всех, и кладбище будет разбито по секторам", - сказал Порхун.

Проект национального военного мемориального кладбища

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2022 года Верховная Рада приняла закон о создании Национального военного мемориального кладбища.

Согласно закону, порядок организации захоронений и перезахоронений на территории Национального военного мемориального кладбища определяется Кабмином. Расходы на захоронение на территории этого кладбища финансируются за счет средств государственного бюджета.

4 октября правительство приняло постановление, которое позволяет Минветеранам создать в сфере своего управления государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" и обеспечить ее деятельность.

14 апреля 2023 года в эфире информационного телемарафона первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун сообщил, что открытие первой очереди Национального военного мемориального кладбища и первые захоронения там планируются на конец осени этого года. По его словам, уже утвержден земельный участок, где планируют возводить кладбище, при Министерстве создано государственное учреждение, которое будет заниматься его строительством, а также ведется работа по передаче земли в это госучреждение. Участки, которые рассматриваются под застройку Национального военного мемориального кладбища, - это непосредственно на проспекте Броварском Днепровского района города Киева.

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