Кабинет министров Украины уточнил масштабы проекта национального военного мемориального кладбища, строительство которого украинский парламент согласовал летом 2022 года.
Как сообщил первый заместитель министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун в эфире информационного телемарафона, его площадь будет занимать до 100 гектаров.
Он акцентировал, что главная идея проекта создания Национального военного мемориального кладбища - отдать достойную дань уважения нашим павшим воинам, которые сражаются за независимость государства Украина.
"Размер участка будет до 100 гектаров. Сейчас мы находимся в процессе передачи земельного участка от Министерства культуры непосредственно в Министерство по делам ветеранов Украины. Ориентировочное количество захоронений - это примерно 50 тысяч, не считая колумбарии", - сказал Порхун.
По словам первого заместителя министра по делам ветеранов, целостный комплекс Национального военного мемориального кладбища будет содержать места для захоронений, музей и другие необходимые сооружения для организации почетных захоронений.
"Он будет включать военное кладбище, музейный комплекс, церемониально-мемориальную локацию, ритуальное здание, парковку и админздания, которые будут обеспечивать работу Национального военного мемориального кладбища", - рассказал Порхун.
Он добавил, что участок, где планируют возводить комплекс, будет находиться на территории лесничества, но все живые деревья будут сохранены.
"Мы будем заказывать топографическую съемку и в лесхозе карту состояния деревьев. Те деревья, которые живы - они останутся, те деревья, которые фактически уничтожены или поломаны - будет проведена чистка леса. Никто не будет говорить, что на территории 100 гектаров не будет ни одного дерева, такого в проекте нет", - подчеркнул Порхун.
Он отметил, что с визуальной точки зрения планируется совместить несколько концепций облика военных мемориальных кладбищ, существующих в других странах мира.
"Мы объединяем очень много военных мемориальных кладбищ на территории других государств. Если брать Америку - это Арлингтон (Арлингтонское национальное военное кладбище - УНИАН), где есть чистое поле, где установлены одинаковые надгробные плиты, и ровная местность. Участок, который находится у нас, он больше похож будет на кладбище, которое находится в Стокгольме. То есть, это между деревьев будут локации с определенными уже постановлением Кабинета министров надгробными плитами, которые будут одинаковы у всех, и кладбище будет разбито по секторам", - сказал Порхун.
Проект национального военного мемориального кладбища
Как сообщал УНИАН, 31 мая 2022 года Верховная Рада приняла закон о создании Национального военного мемориального кладбища.
Согласно закону, порядок организации захоронений и перезахоронений на территории Национального военного мемориального кладбища определяется Кабмином. Расходы на захоронение на территории этого кладбища финансируются за счет средств государственного бюджета.
4 октября правительство приняло постановление, которое позволяет Минветеранам создать в сфере своего управления государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" и обеспечить ее деятельность.
14 апреля 2023 года в эфире информационного телемарафона первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун сообщил, что открытие первой очереди Национального военного мемориального кладбища и первые захоронения там планируются на конец осени этого года. По его словам, уже утвержден земельный участок, где планируют возводить кладбище, при Министерстве создано государственное учреждение, которое будет заниматься его строительством, а также ведется работа по передаче земли в это госучреждение. Участки, которые рассматриваются под застройку Национального военного мемориального кладбища, - это непосредственно на проспекте Броварском Днепровского района города Киева.